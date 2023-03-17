Миоклонус есть у 75% пациентов с «ранним началом» болезни Альцгеймера — невролог Алехина

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Согласно некоторым сообщениям, это состояние может быть более распространенным в случаях быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера.Деменция ухудшается по мере того, как нервные клетки в головном мозге постепенно повреждаются и больше не могут функционировать. Со временем это может поставить под угрозу мыслительные способности и моторику человека. Вот почему у некоторых пациентов начинает развиваться особый тип миоклонуса.Наиболее очевидной причиной физиологического тремора является кофеин и другие стимуляторы, усиливающие кровоток."У пациентов с болезнью Паркинсона часто наблюдается тремор с перекатыванием таблеток, но другие неврологические причины могут включать деменцию с тельцами Леви", - говорит врач-невролог Александра АлехинаТремор покоя называется так, потому что он выглядит так, как будто человек перекатывает "таблетку" или другой небольшой предмет между большим и указательным пальцами.Когда возникает тремор, это отражает проблемы в той части мозга, которая контролирует движение, известной как базальные ганглии.Эта область, расположенная глубоко в мозгу, включает в себя несколько структур, расположенных в таламусе."При болезни Паркинсона эта структура мозга не получает достаточного количества дофамина для формирования связей. Это приводит к прерыванию связи внутри мозга, что приводит к тому, что движения происходят не так плавно".В отчете цитируется исследование, в котором восемь процентов пациентов с болезнью Альцгеймера имели миоклонический вариант, характеризующийся пресенильным началом с тяжелым ухудшением когнитивных функций, мутизмом и ранним началом миоклонии.«Миоклонус чаще наблюдается при ранней и быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера, где его распространенность может достигать 75 процентов».Миоклонус описывает внезапное, кратковременное произвольное подергивание или подергивание мышцы или группы мышц. Дергающийся генерал не может быть остановлен или проконтролирован человеком.