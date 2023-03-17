Раскрыты некоторые секреты анималотерапии — как влияют на здоровье дельфины, попугайчики и лошади

Несмотря на то, что прямая корреляция не подтверждена, эффект общения с ними помогает переключению внимания и в некоторой степени улучшает общее психофизиологическое состояние.Анималотерапия — это способ реабилитации здоровья, когда, помимо медикаментозного лечения, предписывается общение с животными.Так, медиками разработано новое направление психологической реабилитации с помощью дельфинов. Эти морские млекопитающие имеют множество схожих с человеком черт. Они любопытны, игривы, открыты для новых знаний, доброжелательны и общаются при помощи ультразвуков. Общение с ними в естественной среде помогает справиться с неврозами, синдромом ПТСР.Волнистые попугайчики помогают лучше адаптироваться детям, которые мало говорят. На взрослых общение с этими птичками тоже имеет благотворное влияние, они оказывают успокаивающий гармонизирующий эффект.Катание на лошадях или иппотерапия под наблюдением специалиста в некоторых случаях прописывают людям с неврологическими болезнями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), рассеянным склерозом, при ампутации, артритах, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах, потере органов чувств, миопатии.Пушистые мурлыки, коты улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, помогают снизить тревожность, дистресс. Мягкие грациозные создания успокаивают и способствуют тем самым, понижению высокого артериального давления.Голая перуанская, мексиканская и китайская хохлатая собачки подходят людям, страдающим приступами астмы. Канистерапия приводит в чувство людей, которые страдают от гиподинамии, расстройств сердечно-сосудистой системы и ангедонии.Настоящим спасением для слепых и слабовидящих людей являются специально обученные собаки, особенно породы немецкая овчарка. Они часто выступают в роли поводырей.Специалистами доказано, что каждодневное получасовое созерцание перед сном плавающих аквариумных рыбок нормализует пульс, а также помогает приобрести хороший энергетический заряд эмоций для следующего дня.Цветовая гамма аквариума — сочетание сине-зелёных оттенков воды и водорослей вперемешку с яркой окраской рыбок — играет здесь определённую роль. Эти цвета способствуют расслаблению и успокаивающе влияют на психику.