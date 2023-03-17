Как снизить риск осложнений после COVID-19

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новая коронавирусная инфекция поражает не только дыхательную систему человека: она может влиять практически на любой орган. Дело в том, что вирус COVID-19 связывается с рецептами фермента ACE2, которые присутствуют в клетках сосудов, легких, сердца, печени, головного мозга, кишечника, глотки, нарушая работу этих органов.Особую чувствительность к влиянию вируса COVID-19 демонстрирует кишечник человека. Пациенты с COVID-19 нередко жалуются на разнообразные желудочно-кишечные симптомы: их беспокоят тошнота, рвота, диарея, боль или вздутие в животе, отсутствие аппетита и другие неприятные ощущения со стороны ЖКТПри наличии тяжелых симптомов со стороны ЖКТ требуется оценка нутритивного риска пациента, (то есть риска изменения состояния организма, связанного с недостатком питания. Дефицит важных нутриентов может влиять на исход заболевания как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.Почему возникают дефицитыВо время болезни довольно сложно питаться полноценно, так как некоторые проявления коронавирусной инфекции могут негативно повлиять на пищевое поведение:? проблемы с дыханием, кашель и одышка физически мешают принимать пищу;? отсутствие обоняния и изменения вкуса влияют на аппетит;? высокая температура также снижает аппетит и способствует потере мышечной массы, и как следствие, выраженной слабости после перенесенной инфекции.Как снизить риски осложнений после COVID-19Не забывайте вакцинироваться — своевременная вакцинация снижает риск развития постковидного синдрома в случае заражения.Вовремя проходите медицинские обследования — пациентам с длительным течением COVID-19 важно провести всестороннюю оценку здоровья до и после реабилитации.Сохраняйте посильную физическую активность — эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что физические упражнения необходимы для восстановления здоровья после COVID-19. Постепенное наращивание физической активности поможет улучшить физическую форму, уменьшить одышку, увеличить мышечную массу, повысить настроение и уровень энергии, а также восстановить функции головного мозга. При составлении плана тренировок ученые рекомендуют учитывать продолжительность и тяжесть симптомов, наличие сопутствующих заболеваний, актуальную физическую форму и ощущения в процессе занятий спортом.Обеспечьте полноценное питание. Важную роль в поддержании иммунной системы человека играет рацион с достаточным количеством витаминов A, B6, B12, C, D, E, фолиевой кислоты, железа, селена, цинка, магния и меди. Напротив, дефицит микронутриентов негативно влияет на иммунитет и может снизить устойчивость к инфекциям. Чтобы обеспечить организм необходимыми нутриентами, эксперты советуют половину тарелки в каждый прием пищи наполнять некрахмалистыми фруктами, зеленью и овощами (шпинат, морковь, салат, белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, помидоры, огурцы, свекла и перец). Еще четверть тарелки должны занимать цельнозерновые продукты — коричневый рис, различные крупы, макароны или хлеб. И последнюю четверть — белок, например курица или индейка без кожи, рыба и другие морепродукты, бобы, соя или нежирная говядина и свинина.Нутритивная поддержка — важная часть реабилитацииК сожалению, во время COVID-19 и после выздоровления не всегда получается обеспечить организм полноценным питанием. Ухудшение нутритивного статуса может произойти в результате недостаточности питания из-за снижения аппетита, затрудненного усвоения и потери питательных веществ на фоне приема лекарственных препаратов и нарушений функций ЖКТ, включая диарею, тошноту, рвоту, боли в животе и другиеПри этом недостаточность питания — серьезная проблема, которая может негативно повлиять на течение и прогноз болезни у пациентов из групп риска (пожилых, с хроническими заболеваниями или тяжелым течением болезни), увеличивать продолжительность пребывания в стационаре, риски клинических и легочных осложнений, повторной госпитализации в реанимацию. В качестве поддержки пациентам может быть рекомендовано специализированное питание (ПЭП), обеспечивающее поступление в организм не менее 400 ккал/сут., в том числе не менее 30 г белка в суткиВосстановиться после коронавируса даже при диагностированной нутритивной недостаточности помогает специализированное питание Nutridrink 200 мл. Одна бутылочка Nutridrink 200 мл содержит 12 г белка, 300 ккал и оптимальное соотношение основных нутриентов: белков, жирных кислот омега-3 и омега-6, углеводов, а также 13 витаминов и 15 минералов. Такая дополнительная нутритивная поддержка поможет не только во время лечения, но и в период реабилитации после СOVID-19: состав питательной смеси способствует увеличению мышечной силы, ускоряет восстановление организма и снижает такие астенические проявления, как слабость и повышенная утомляемостьИнформация для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19), проходящих восстановление или реабилитацию. Не является БАД и лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.Возрастные ограничения: Нутридринк 200 мл со вкусами клубника, ваниль, шоколад, банан предназначены для питания взрослых старше 18 лет.