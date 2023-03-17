Какого вещества стоит остерегаться в составе косметики
По словам Продеуса, лилиевый альдегид — это химическое соединение, которое придает косметике и бытовой химии запах ландыша. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.
«У него (лилиевого альдегида — прим. «Ленты.ру») есть сложное химические название — бутилфенилметилпропиональ. Когда вы будете искать его на этикетке, то в этом случае будет написан бутилфенилметилпропиональ, а не лилиевый альдегид. Как только это слово увидите, его надо точно остерегаться», — сказал Продеус.
Специалист добавил, что это вещество может содержаться в мыле, некоторых духах, кремах, а также в средствах для полоскания рта и освежителях воздуха.
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