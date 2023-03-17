Механический — точный, автоматический — удобный: какой тонометр выбрать для дома
Тонометр необходим дома, особенно для людей, следящих за своим здоровьем или страдающих от сердечных и сосудистых патологий. Но как выбрать тот, что будет долго работать, точно показывать измерения? Сегодня существует несколько типов тонометров, каждый из которых имеет свои характерные особенности, плюсы и минусы. В особенностях «Доктор Питер» разбирался вместе с главным врачом, кардиологом, терапевтом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентиной Байдиной.
Как работает тонометр?
Вне зависимости от вида тонометра, все они работают по одному и тому же принципу — измеряется величина систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления. Это делается с помощью манжеты, которая надевается на руку, потом она накачивается воздухом до такой степени, чтобы пережималась артерия, и поток крови приостанавливался. Затем воздух из манжеты постепенно стравливается, одновременно при этом происходит фиксация первого пульсового удара и завершающего, и давление, которое было в манжете на первом пульсовом ударе, принимается за верхнее, а при последнем — за нижнее.
Разница между цифрами давления обозначается как пульсовое давление. По величине цифр, полученных при измерении, делают выводы о величине артериального давления. На основе этого принципа измерения работают все тонометры — начиная от самых первых и примитивных до современных, электронных.
Что такое механический тонометр?
Самыми распространенными из тонометров считаются механические, в которых воздух нагнетается и стравливается при помощи системы трубок, соединенных с резиновой грушей и особыми клапанами. Эти приборы — самые недорогие, они просты в своем устройстве и одни из самых точных для измерения давления. Именно механическими приборами пользуются профессиональные врачи скорой помощи и кардиологи, терапевты и другие специалисты.
В дополнение к самому тонометру необходимо иметь фонендоскоп (прослушивающее устройство), которым на артерии и фиксируется первый и завершающий тоны, означающие границы артериального давления. От профессионализма и фиксации тонов зависит точность измерения, врачи делают это много раз в день, и поэтому именно такие замеры станут эталонными в оценке давления.
Стоит ли приобретать механический тонометр
В стандартном комплекте таких тонометров находится манжета для надевания на плечо, пневматический нагнетатель воздуха, манометр и фонендоскоп (не во всех моделях). Но работа механического тонометра требует присутствия и правильных действий человека на всех этапах измерений. И в результате этого именно человеческий фактор может вносить дополнительные погрешности в данные измерений прибора. Точность измеряемого давления зависит от профессионального уровня измеряющего, — если это будет врач, измерение окажется более точным и правильным, если это делаете вы самостоятельно или с помощью родственников, вероятны погрешности.
Для самостоятельного измерения с целью облегчения процедуры рекомендуют применять тонометр с встроенной в манжету головкой фонендоскопа, и совмещением манометра и нагнетателя. Это облегчит и упростит процедуру измерения.
Плюсы механических тонометров
К несомненному достоинству подобного прибора относят низкую стоимость, его высокую надежность и точность, он способен точно измерять давление у пациентов с аритмией. К недостаткам относится то, что им сложно пользоваться пожилым людям, пациентам со слабым зрением и слухом, с нарушениями движений рук, если есть проблемы с суставами пальцев. Кроме того, для таких тонометров нужны манжеты разного размера: для полной руки — более широкие, для худой руки или для ребенка — другого размера и длины. С некорректным размером манжеты измерение может быть неточным.
Существует три размера манжет:
Стандартная — для обхвата плеча в 22-30 см.
Большая или увеличенная — для размеров плеча в 32-45 см.
Детская — для размеров плеча в 15-22 см (некоторые тонометры имеют манжеты для измерения давления на бедре и у младенцев).
При измерении давления механическим тонометром необходимо спокойно сидеть, не разговаривать и ровно дышать, тогда результаты будут наиболее точны. Для контроля стоит проводить измерение на левой и правой руках. Разница в давлении может быть в 5-10 мм. рт. ст.
Электроника проще, но не так надежна
В отличие от механических тонометров электронные одновременно могут измерять и давление, и пульс, сами нагнетают воздух в манжетку и стравливают его, также не нужно пользоваться фонендоскопом. В современных моделях существуют датчики аритмии, которые укажут вам, что измерения могут быть неточными.
Дополнительными приятными бонусами становятся функции памяти на несколько последних измерений (иногда даже с фиксацией числа и времени), что даст возможность совместно с врачом отследить динамику давления и реакцию на назначаемые препараты. Считается, что за счет того, что присутствие человека в измерении сведено к минимуму, эти приборы дают точные результаты. Но это не всегда так, поэтому нужно внимательно читать и строго соблюдать инструкцию по применению тонометров разных фирм.
Полуавтомат — что это?
Сегодня существуют две разновидности тонометров — полуавтоматические и автоматические. Полуавтоматы относительно недорогие, у них достаточно высок класс точности и имеется блок памяти. Чтобы измерить ими давление, нужно на руку надеть манжету и самостоятельно накачать грушу. Прибор затем измерит давление и высветит значения на табло.
Такой тонометр работает от батареек, может измерять давление у всех членов семьи быстро, просто и достаточно точно. Кроме того, он же может и определить частоту пульса. В полуавтоматических тонометрах не нужно использовать фонендоскоп, что уменьшает вероятность погрешностей измерения. Чтобы результаты были максимально приближенными к реальности, необходимо правильно выбирать манжету тонометра и строго следовать правилам измерения, указанным производителем в инструкции.
Автоматические тонометры
Тонометры-автоматы не требуют даже нагнетания воздуха в манжету с участием человека, в них имеется встроенный компрессор, который полностью самостоятельно накачивает и стравливает затем воздух из манжеты, чтобы провести измерения. Хотя сегодня в аптеках и магазинах медицинской техники много разных моделей и фирм, и большая вариация цен на них, но все тонометры при этом имеют примерно одинаковые параметры — массу, размеры, мощность и погрешности в измерениях.
Автоматический тонометр — это прибор, имеющий осциллометрическую электронную систему измерения, он предназначен для самостоятельного измерения уровня артериального давления. Кроме того, прибор регистрирует пульс. Существуют плечевые — манжета фиксируется на плече — и запястные. Запястные тонометры подходят людям с небольшим объемом руки, профессиональным спортсменам.
Эти приборы показаны к применению у людей с проблемами слуха и зрения, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, для которых измерение механическими тонометрами будет затруднительным. Они удобны для регулярного домашнего контроля за давлением, оценки результатов назначенного врачом лечения.
Кому не подходят запястные тонометры?
Запястные тонометры менее точны в измерениях, хотя и более удобны в практике. Поэтому ими измеряют давление спортсменам и здоровым молодым людям до сорока лет, пока стенки сосудов еще достаточно эластичны. Людям, имеющим проблемы с сердцем, высокое давление, резкие его колебания, а также различные аритмии, подобный тонометр не подходит — он будет давать неверные данные.
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