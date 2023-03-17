Механический — точный, автоматический — удобный: какой тонометр выбрать для дома

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Для домашнего использования аптеки все чаще предлагают приобрести полуавтоматические и автоматические тонометры. Действительно ли они так хороши и удобны, как о них говорит реклама? Какими достоинствами и недостатками обладают подобные приборы?Тонометр необходим дома, особенно для людей, следящих за своим здоровьем или страдающих от сердечных и сосудистых патологий. Но как выбрать тот, что будет долго работать, точно показывать измерения? Сегодня существует несколько типов тонометров, каждый из которых имеет свои характерные особенности, плюсы и минусы. В особенностях «Доктор Питер» разбирался вместе с главным врачом, кардиологом, терапевтом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентиной Байдиной.Как работает тонометр?Вне зависимости от вида тонометра, все они работают по одному и тому же принципу — измеряется величина систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления. Это делается с помощью манжеты, которая надевается на руку, потом она накачивается воздухом до такой степени, чтобы пережималась артерия, и поток крови приостанавливался. Затем воздух из манжеты постепенно стравливается, одновременно при этом происходит фиксация первого пульсового удара и завершающего, и давление, которое было в манжете на первом пульсовом ударе, принимается за верхнее, а при последнем — за нижнее.Разница между цифрами давления обозначается как пульсовое давление. По величине цифр, полученных при измерении, делают выводы о величине артериального давления. На основе этого принципа измерения работают все тонометры — начиная от самых первых и примитивных до современных, электронных.Что такое механический тонометр?Самыми распространенными из тонометров считаются механические, в которых воздух нагнетается и стравливается при помощи системы трубок, соединенных с резиновой грушей и особыми клапанами. Эти приборы — самые недорогие, они просты в своем устройстве и одни из самых точных для измерения давления. Именно механическими приборами пользуются профессиональные врачи скорой помощи и кардиологи, терапевты и другие специалисты.В дополнение к самому тонометру необходимо иметь фонендоскоп (прослушивающее устройство), которым на артерии и фиксируется первый и завершающий тоны, означающие границы артериального давления. От профессионализма и фиксации тонов зависит точность измерения, врачи делают это много раз в день, и поэтому именно такие замеры станут эталонными в оценке давления.Стоит ли приобретать механический тонометрВ стандартном комплекте таких тонометров находится манжета для надевания на плечо, пневматический нагнетатель воздуха, манометр и фонендоскоп (не во всех моделях). Но работа механического тонометра требует присутствия и правильных действий человека на всех этапах измерений. И в результате этого именно человеческий фактор может вносить дополнительные погрешности в данные измерений прибора. Точность измеряемого давления зависит от профессионального уровня измеряющего, — если это будет врач, измерение окажется более точным и правильным, если это делаете вы самостоятельно или с помощью родственников, вероятны погрешности.Для самостоятельного измерения с целью облегчения процедуры рекомендуют применять тонометр с встроенной в манжету головкой фонендоскопа, и совмещением манометра и нагнетателя. Это облегчит и упростит процедуру измерения.Плюсы механических тонометровК несомненному достоинству подобного прибора относят низкую стоимость, его высокую надежность и точность, он способен точно измерять давление у пациентов с аритмией. К недостаткам относится то, что им сложно пользоваться пожилым людям, пациентам со слабым зрением и слухом, с нарушениями движений рук, если есть проблемы с суставами пальцев. Кроме того, для таких тонометров нужны манжеты разного размера: для полной руки — более широкие, для худой руки или для ребенка — другого размера и длины. С некорректным размером манжеты измерение может быть неточным.Существует три размера манжет:Стандартная — для обхвата плеча в 22-30 см.Большая или увеличенная — для размеров плеча в 32-45 см.Детская — для размеров плеча в 15-22 см (некоторые тонометры имеют манжеты для измерения давления на бедре и у младенцев).При измерении давления механическим тонометром необходимо спокойно сидеть, не разговаривать и ровно дышать, тогда результаты будут наиболее точны. Для контроля стоит проводить измерение на левой и правой руках. Разница в давлении может быть в 5-10 мм. рт. ст.Электроника проще, но не так надежнаВ отличие от механических тонометров электронные одновременно могут измерять и давление, и пульс, сами нагнетают воздух в манжетку и стравливают его, также не нужно пользоваться фонендоскопом. В современных моделях существуют датчики аритмии, которые укажут вам, что измерения могут быть неточными.Дополнительными приятными бонусами становятся функции памяти на несколько последних измерений (иногда даже с фиксацией числа и времени), что даст возможность совместно с врачом отследить динамику давления и реакцию на назначаемые препараты. Считается, что за счет того, что присутствие человека в измерении сведено к минимуму, эти приборы дают точные результаты. Но это не всегда так, поэтому нужно внимательно читать и строго соблюдать инструкцию по применению тонометров разных фирм.Полуавтомат — что это?Сегодня существуют две разновидности тонометров — полуавтоматические и автоматические. Полуавтоматы относительно недорогие, у них достаточно высок класс точности и имеется блок памяти. Чтобы измерить ими давление, нужно на руку надеть манжету и самостоятельно накачать грушу. Прибор затем измерит давление и высветит значения на табло.Такой тонометр работает от батареек, может измерять давление у всех членов семьи быстро, просто и достаточно точно. Кроме того, он же может и определить частоту пульса. В полуавтоматических тонометрах не нужно использовать фонендоскоп, что уменьшает вероятность погрешностей измерения. Чтобы результаты были максимально приближенными к реальности, необходимо правильно выбирать манжету тонометра и строго следовать правилам измерения, указанным производителем в инструкции.Автоматические тонометрыТонометры-автоматы не требуют даже нагнетания воздуха в манжету с участием человека, в них имеется встроенный компрессор, который полностью самостоятельно накачивает и стравливает затем воздух из манжеты, чтобы провести измерения. Хотя сегодня в аптеках и магазинах медицинской техники много разных моделей и фирм, и большая вариация цен на них, но все тонометры при этом имеют примерно одинаковые параметры — массу, размеры, мощность и погрешности в измерениях.Автоматический тонометр — это прибор, имеющий осциллометрическую электронную систему измерения, он предназначен для самостоятельного измерения уровня артериального давления. Кроме того, прибор регистрирует пульс. Существуют плечевые — манжета фиксируется на плече — и запястные. Запястные тонометры подходят людям с небольшим объемом руки, профессиональным спортсменам.Эти приборы показаны к применению у людей с проблемами слуха и зрения, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, для которых измерение механическими тонометрами будет затруднительным. Они удобны для регулярного домашнего контроля за давлением, оценки результатов назначенного врачом лечения.Кому не подходят запястные тонометры?Запястные тонометры менее точны в измерениях, хотя и более удобны в практике. Поэтому ими измеряют давление спортсменам и здоровым молодым людям до сорока лет, пока стенки сосудов еще достаточно эластичны. Людям, имеющим проблемы с сердцем, высокое давление, резкие его колебания, а также различные аритмии, подобный тонометр не подходит — он будет давать неверные данные.