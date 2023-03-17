Терапевт Ромасов объяснил, почему из-за промокших ног возникает простуда

Часто можно услышать, что если ноги промокли, велик риск заболеть простудой. Связаны ли мокрые ноги с ОРВИ, прояснил терапевт Иван Ромасов.В первую очередь врач отметил: простуда возникает не из-за промокших ног, а их длительного переохлаждения. Спазм сосудов в ногах с током крови распространяется по организму и становится системным. Из-за чего сужаются капилляры в том числе в слизистой носа – она как раз защищает тело от попадания в него респираторных инфекций.«Спазм капилляров слизистой носа приводит к снижению работы реснитчатого эпителия, основная задача которого – эвакуация слизи из полости носа в носоглотку, что играет важную роль в профилактике респираторных инфекций», – объяснил медик.Вредоносные микроорганизмы, попадая в кишечник, становятся мишенью иммунных клеток-антител, специфичных для этой инфекции. Но если слизь застаивается в носу (например, при насморке), то риск заболеть простудой повышается, так как иммунная система работает некорректно.Также эксперт подчеркнул: усугубит последствия от промокших ног холодный ветер и наличие хронических заболеваний сердца, почек, лор-органов, печени, иммунодефицит.