Неспособность решать задачу во время ходьбы может быть признаком начала деменции

Если у человека не получается совмещать ходьбу и одновременное решение некой умственной задачи, то это может быть показателем ранней стадии деменции.Ученые из Института изучения старения имени Артура К. Маркуса провели эксперимент, доказавший, что неумение выполнять параллельно два дела: идти и решать в уме простую задачу — свидетельствует о начале нейродегенеративного расстройства мозга. Чаще всего это проявление деменции. В журнале The Lancet авторы исследования рассказали о его деталяхВ эксперименте задействовали тысячу испанцев в возрасте от 40 до 64 лет. Наблюдение на базе приложения для смартфона длилось более двух лет. Показатели шага фиксировались и в условиях обычной ходьбы, и когда перед идущим ставилась какая-то дополнительная задача. Например, надо было в процессе ходьбы с кем-то разговаривать или рассчитать стоимость привычной покупки.У людей в возрасте 65 лет и старше с многозадачностью возникают некоторые проблемы. Если это проявлялось явно, с сильной задержкой по времени и даже легкая задача требовала больших усилий, то это свидетельствовало о приближающейся деменции.Иногда подобная проблема начинает проявляться уже в среднем возрасте. У таких людей старение мозга начинается раньше, говорят эксперты.