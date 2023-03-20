Неспособность решать задачу во время ходьбы может быть признаком начала деменции

Если у человека не получается совмещать ходьбу и одновременное решение некой умственной задачи, то это может быть показателем ранней стадии деменции.

Ученые из Института изучения старения имени Артура К. Маркуса провели эксперимент, доказавший, что неумение выполнять параллельно два дела: идти и решать в уме простую задачу — свидетельствует о начале нейродегенеративного расстройства мозга. Чаще всего это проявление деменции. В журнале The Lancet авторы исследования рассказали о его деталях

В эксперименте задействовали тысячу испанцев в возрасте от 40 до 64 лет. Наблюдение на базе приложения для смартфона длилось более двух лет. Показатели шага фиксировались и в условиях обычной ходьбы, и когда перед идущим ставилась какая-то дополнительная задача. Например, надо было в процессе ходьбы с кем-то разговаривать или рассчитать стоимость привычной покупки.

У людей в возрасте 65 лет и старше с многозадачностью возникают некоторые проблемы. Если это проявлялось явно, с сильной задержкой по времени и даже легкая задача требовала больших усилий, то это свидетельствовало о приближающейся деменции.

Иногда подобная проблема начинает проявляться уже в среднем возрасте. У таких людей старение мозга начинается раньше, говорят эксперты.
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