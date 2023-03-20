Неспособность решать задачу во время ходьбы может быть признаком начала деменции
Ученые из Института изучения старения имени Артура К. Маркуса провели эксперимент, доказавший, что неумение выполнять параллельно два дела: идти и решать в уме простую задачу — свидетельствует о начале нейродегенеративного расстройства мозга. Чаще всего это проявление деменции. В журнале The Lancet авторы исследования рассказали о его деталях
В эксперименте задействовали тысячу испанцев в возрасте от 40 до 64 лет. Наблюдение на базе приложения для смартфона длилось более двух лет. Показатели шага фиксировались и в условиях обычной ходьбы, и когда перед идущим ставилась какая-то дополнительная задача. Например, надо было в процессе ходьбы с кем-то разговаривать или рассчитать стоимость привычной покупки.
У людей в возрасте 65 лет и старше с многозадачностью возникают некоторые проблемы. Если это проявлялось явно, с сильной задержкой по времени и даже легкая задача требовала больших усилий, то это свидетельствовало о приближающейся деменции.
Иногда подобная проблема начинает проявляться уже в среднем возрасте. У таких людей старение мозга начинается раньше, говорят эксперты.
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