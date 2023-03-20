Кофеин в крови может влиять на жировые отложения и риск развития диабета

Уровень кофеина в крови может повлиять на количество жира в организме, что, в свою очередь, может определить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы результаты нового исследования, в котором использовались генетические маркеры для установления более четкой связи между уровнем кофеина, ИМТ и риском развития диабета 2 типа.Исследовательская группа из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета в Великобритании и Имперского колледжа Лондона в Великобритании говорит, что безкалорийные напитки с кофеином могут быть изучены как потенциальное средство, помогающее снизить уровень жира в организме.«Генетически предсказуемые более высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким ИМТ и жировой массой всего тела», — пишут исследователи в своей статье, опубликованной в BMJ Medicine. «Кроме того, генетически предсказанные более высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким риском развития диабета 2 типа. По оценкам, примерно половина эффекта кофеина на предрасположенность к диабету 2 типа была опосредована снижением ИМТ».В исследование были включены данные чуть менее 10 000 человек, собранные из существующих генетических баз данных, и основное внимание уделялось вариациям в конкретных генах или рядом с ними, которые, как известно, связаны со скоростью, с которой расщепляется кофеин. В целом, те, у кого вариации затрагивают гены, а именно CYP1A2 и ген, который его регулирует, называемый AHR, как правило, расщепляют кофеин медленнее, что позволяет ему дольше оставаться в крови. Тем не менее, они также склонны пить меньше кофеина в целом.Подход, называемый менделевской рандомизацией, использовался для определения вероятных причинно-следственных связей между наличием вариаций, такими заболеваниями, как диабет, массой тела и факторами образа жизни.Хотя существовала значительная связь между уровнем кофеина, ИМТ и риском диабета 2 типа, не было выявлено никакой связи между количеством кофеина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая мерцательную аритмию, сердечную недостаточность и инсульт.Предыдущие исследования связывали умеренное и относительное увеличение потребления кофеина с улучшением здоровья сердца и снижением ИМТ, а новое исследование добавляет больше деталей к тому, что мы уже знаем о воздействии кофе на организм.Важно также иметь в виду, что влияние кофеина на организм не всегда положительно, а это означает, что необходимо соблюдать осторожность при взвешивании преимуществ его употребления, но это последнее исследование является важным шагом в оценке оптимального количества кофеина..«Небольшие краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы, но долгосрочные эффекты потребления кофеина неизвестны», — пишут исследователи.Команда считает, что показанная здесь связь может быть связана с тем, как кофеин увеличивает термогенез (выработку тепла) и окисление жира (превращение жира в энергию) в организме, которые играют важную роль в общем метаболизме.Однако для подтверждения причины и следствия потребуются дополнительные исследования. Хотя в этом исследовании участвовала большая выборка, менделевская рандомизация не является безошибочной, и все еще возможно, что в игру вступают другие факторы, которые не учитывались в этом исследовании.«Учитывая широкое потребление кофеина во всем мире, даже его небольшие метаболические эффекты могут иметь важные последствия для здоровья», — пишут исследователи.