Тихий час: почему важно приучить себя ложиться спать в одно время и как это сделать

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Режим отдыха сохранит здоровье и красоту.В детстве родители щепетильно следят за режимом малыша: как бы ни хотелось ребенку засидеться допоздна, заботливые мама и папа стараются отправить его постель вовремя. С годами режим меняется, а во взрослом возрасте и вовсе сбивается. Почему-то, даже когда все дела закончены, усталость вполне заметна, а глаза закрываются, многие борются со сном и стараются отодвинуть время отхода ко сну.Почему нельзя сбивать ритмВсеми биологическими процессами в нашем организме руководят циркадные ритмы: от них зависит бодрость, чувство голода и сытости, хорошее самочувствие. Зависят циркадные ритмы от рассвета и заката, а сбивая их, можно заметно повредить здоровью.Если вы постоянно меняете режим сна, недосыпаете, слишком поздно ложитесь, надеетесь «добрать» недостаток отдыха в выходные, то серьезный сбой биологических ритмов довольно скоро приведет к проблемам сердечно-сосудистой системой, перепадам настроения, тревожности. Кстати, по исследованиям, те, кто не соблюдают режим сна гораздо раньше сталкиваются с появлением морщин и признаками старения организма.Как наладить режим снаНаш организм любит предсказуемость: то, что мозгу кажется скучным режимом, для здоровья — идеально спокойное течение жизни. И это отлично, ведь, как только вы решите наладить режим сна, организм поможет вам быстро привыкнуть к новому, полезному распорядку.Начинать менять режим стоит с простых шагов. Да, адепты здорового образа жизни уверяют, что идеальный график — это подъем в 5 утра и отбой в 9 вечера. Но современный ритм жизни вряд ли позволит вам соблюдать такой режим.Поэтому для начала поставьте себе целью отправляться в постель не позже 23 часов. Важно, в этот момент выключить телевизор, ноутбук, отложить гаджеты. Заведите привычки, которые настроят вас на сон: повторяя одни и те же действия перед тем, как отправиться отдыхать, вы создадите рефлексы, а именно они помогут заснуть быстрее.Идеально, если цепочка будет состоять из трех-четырех ритуалов. Например, принять теплый душ, переодеться в уютную пижаму, позаботиться о лице и теле, заварить травяной чай и почитать несколько страниц книги (в этом случае выбирайте бумажные тома, чтобы неожиданно не отвлечься на социальные сети).Не менее важно научиться просыпаться в одно время. Да, выходные тоже не должны быть исключением. Привыкните заводить один будильник, кладите телефон подальше от кровати, чтобы встать сразу после сигнала. Совсем скоро вы заметите, что пробуждение стало легким, а вы чувствуете себя бодрой и отдохнувшей.