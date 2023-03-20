Как и зачем пить льняное масло и когда от него лучше отказаться

Оно может остановить развитие рака. Но это не точно.Семена льна — одна из волшебных пилюль диетического питания. В них содержится много белка и клетчатки, витамин В5 и магний, они помогают снижать аппетит и способствуют здоровому весу.Льняное масло, которое получают из измельчённых и спрессованных семян, не содержит некоторых важных ингредиентов — например, клетчатки или магния. Но оно тоже полезно.В чём польза льняного маслаЕго основное преимущество — высокое содержание незаменимых жирных кислот омега-3, в частности, альфа-линоленовой (ALA). Здоровой дневной нормой считается 1 600 мг альфа-линоленовой кислоты для мужчин и 1 100 мг для женщин.В одной столовой ложке льняного масла содержится примерно 7 200 мг альфа-линоленовой кислоты, что полностью покрывает дневную потребность человека в жирных кислотах омега-3Оздоровительный эффект льняного масла изучен не столь подробно, как льняного семени. Однако некоторые исследования выглядят многообещающе. Вот какие преимущества для организма, возможно (это ключевой момент!), несёт масло.1. Помогает снизить уровень «плохого» холестеринаВ небольшом исследовании добровольцы употребляли по 10 г льняного или кукурузного масла раз в день за ужином. Учёные измерили уровень холестерина в их крови перед началом эксперимента и через 12 недель. У тех, кто пил кукурузное масло, количество «плохого» холестерина, способного оседать на стенках сосудов в виде опасных холестериновых бляшек, не изменилось. А вот у употреблявших льняное — значительно снизилось.2. Борется с ракомТакой результат показали исследования, проведённые на животных. Альфа-линоленовые кислоты, входящие в состав льняного масла, подавляют развитие раковых клеток. А то и вовсе способствуют их гибели — в частности, при раке молочной железы.Клинические испытания на людях в необходимых объёмах ещё не проводились, но перспективы, по мнению учёных, выглядят многообещающими.3. Улучшает состояние кожиСнова-таки подтверждено исследованиями на животных. У мышей, страдающих от атопического дерматита, спустя три недели ежедневного приёма льняного масла практически исчезли неприятные симптомы: зуд, отёк, покраснения.Испытание с участием 13 женщин тоже показало, что состояние кожи улучшилось: она стала более гладкой, увлажнённой, менее чувствительной к раздражениям.4. Снижает риск развития диабетаЗдесь тоже результаты неоднозначные, но перспективные. Учёные изучали, как влияют масло и семена льна на уровень сахара в крови у людей в преддиабетическом состоянии. Обнаружено, что у тех, кто употреблял по 13 г льняного семени ежедневно в течение 12 недель, уровень сахара значительно снизился — то есть риск возникновения диабета стал меньше. А вот у тех, кому давали в два раза больше льна — по 26 г каждый день, остался без изменений.С чем это связано, пока не ясно. Исследователи продолжают изучать обнаружившуюся закономерность.5. Борется с воспалительными процессами в организмеПротивовоспалительный эффект льняного масла замечен у людей, страдающих от ожирения.Исследования на животных также подтверждают такое действие льняного масла. Это важное свойство, ведь именно хронические воспалительные процессы нередко отвечают за развитие ожирения, диабета, болезней сердца, ревматоидного артрита, астмы. Однако учёные признают, что требуется дополнительное и более масштабное изучение данного вопроса.6. Поддерживает здоровье сердца и сердечно-сосудистой системыЭто достигается разными путями. Например, исследование обнаружило, что достаточно пить столовую ложку льняного масла каждый день в течение 12 недель, чтобы ощутимо снизить давление при гипертонии.Также льняное масло улучшает эластичность сосудов, а это тоже особенно важно для гипертоников.7. Помогает при запорах и диарееЭти нарушения кажутся противоположностями, но льняное масло улучшает состояние при обоих. По крайней мере, у животных — мышей и кроликов.Для кого льняное масло вредноКак и польза, потенциальный вред от льняного масла ещё недостаточно изучен. Предполагается, что оно безопасно для большинства взрослых людей, если не пить его свыше 30 г в день.Однако есть ситуации, когда от льняного масла лучше отказаться:Беременность. Оно может увеличить риск преждевременных родов, если пить его во втором или третьем триместре.Детский возраст. Медики предполагают, что льняное масло для детей безопасно. Но всё же лучше не принимать его без консультации педиатра.Грудное вскармливание. Почти нет исследований о том, как льняное масло, которое пьёт мать, может повлиять на её грудничка. Поэтому врачи рекомендуют не употреблять масло.Нарушения свёртываемости крови. Льняное масло может увеличить риск сильного кровотечения.Предстоящие хирургические операции. Из-за повышения риска кровотечений откажитесь от масла как минимум за две недели до операции.Как принимать льняное маслоДостаточно 1 столовой ложки в день. Можно пить масло в чистом виде или заправлять салаты.Ни в коем случае не используйте льняное масло для жарки: ненасыщенные жирные кислоты распадаются под воздействием температуры и образуют канцерогенные соединенияНо, учитывая возможные побочные эффекты, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Врач поможет подобрать правильную дозу, соответствующую вашему образу жизни и особенностям здоровья.