Недостаток сна увеличивают риск закупорки артерий на 74% - терапевт Андреева

Слишком мало часов сна в сутки связано с 74-процентным увеличением риска заболевания периферических артерий (ЗПА) — распространенного состояния, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног.Сон менее пяти часов в сутки связан с 74-процентным увеличением риска ЗПА по сравнению с восьмичасовым ночным сном.«Исследование показывает, что сон в течение семи-восьми часов в сутки является хорошей привычкой для снижения риска ЗПА. Недостаточный ночной сон и дневной сон ранее были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца, которая, как и ЗПА, вызвана закупоркой артерий. Кроме того, проблемы со сном являются одними из самых частых жалоб у пациентов с ЗПА», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Для исследования команда изучила 650 000 участников в двухэтапном анализе.В то время как обсервационный анализ показал, что люди, которые спали менее пяти часов в сутки, подвергались почти вдвое большему риску ЗПА, рандомизированные контролируемые исследования подтвердили этот вывод.«Результаты показывают, что короткий ночной сон может повысить вероятность развития ЗПА, а наличие ЗПА увеличивает риск недостаточного сна».ЗПА представляет собой сужение или закупорку сосудов, несущих кровь от сердца к ногам. В основном вызванное накоплением жировых бляшек в артериях, известным как атеросклероз, состояние может привести к боли в ногах во время физической активности.