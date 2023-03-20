Врач Савкина объяснила, почему болит голова во время месячных

Если перед менструацией или во время нее возникает боль в одной половине головы, от которой буквально нет сил, не помогают обезболивающие, — возможно, вы столкнулись с менструальной мигренью.По разным данным, больше половины женщин отмечают в определенные фазы цикла появление головных болей разного типа. Примерно у 14% женщин во время менструаций отмечается именно мигрень — мучительная боль, которая локализована преимущественно в одной половине головы.Само понятие «менструальная мигрень» в медицинской терминологии вынесено в отдельную категорию. Есть ли способы избавить себя от этой напасти, «Доктору Питеру» рассказала Марина Савкина, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Почему болит голова во время менструацииВ развитии головных болей участвует много факторов. В том числе возраст и история различных болезней женщины в течение жизни. Колебания уровней половых гормонов — эстрогена и прогестерона — играют ключевую роль в менструальном цикле. Они же могут влиять и на развитие проблемы. В частности, снижение уровня эстрогена в крови непосредственно перед месячными как раз и вызывает мигрень.Это обусловлено влиянием эстрогенов и прогестерона на биохимические процессы в головном мозге. Часто женщины жалуются на такое недомогание до начала или во время менструации. Кроме этого, эстрогены вызывают изменения в настроении, нарушения пищевого поведения. Их постоянный уровень может облегчить боль, поэтому, при отсутствии противопоказаний, некоторым женщинам могут быть назначены препараты эстрогенов.Чаще всего приступ мигрени возникает на второй-третий день менструального цикла, он может сопровождаться тошнотой и рвотой, недомоганием, головокружением. Чтобы понять связь с циклом, рекомендуется вести дневник головных болей для выявления их точной причины. В него также нужно записывать приемы оральных контрацептивов, если вы их пьете, дни цикла, овуляции.Иногда она дает о себе знать ауройУ некоторых женщин может возникнуть мигрень с аурой. Это особое состояние, предвестник приступа, когда до или после самой головной боли появляются другие симптомы со стороны нервной системы, например мушки перед глазами, вспышки света, покалывание в руках и ногах. В таких случаях нежелательны препараты эстрогена, особенно если женщина еще и курит.Состояние может улучшиться с наступлением беременности. А у тех женщин, кто с такими проблемами ранее не сталкивался, мигрень может появиться как раз в этот период.Как понять, что это она?Есть целый ряд характеристик, которые могут указать именно на менструальные мигрени. Важно обращать внимание на целый ряд типичных проявлений.Симптомы возникают не ранее чем за несколько часов до начала месячных и не позднее 3-го для менструации. Если эти приступы возникают за пару суток до месячных или сразу после них — это, скорее, говорит в пользу менструально-ассоциированной мигрени.Голова болит практически всегда с одной стороны, в области лба, глаза, челюсти. Реже голова болит в области затылка.Боль усиливается от малейших физических нагрузок, включения света, запахов или резких звуков.В голове может ощущаться пульсация в такт собственному сердечному ритму.Кроме того, при подобной форме мигрени могут возникать колебания артериального давления, приступы сердцебиений, внезапно проступает холодный пот, возникает тошнота. На фоне сильной боли возникает бессонница, снижается общая работоспособность, женщина просто не может сконцентрироваться и что-либо делать.К гинекологу или неврологу?С этой проблемой стоит пойти к неврологу. Но если необходимо, он подключит к процессу лечения и женского врача. Чтобы исключить иные причины головной боли, полезно будет сдать общеклинический анализ крови. Это поможет оценить и общее состояния организма.В случае, когда рассматривается вопрос назначения комбинированных оральных контрацептивов, врач может рекомендовать генетический тест на мутации в генах F2 и F5, для определения противопоказаний к назначению КОК.Что поможет при менструальной мигрениЧтобы облегчить состояние и уменьшить тяжесть состояния, можно воспользоваться рядом советов, которые предлагают врачи.Приложить холодную ткань или пакет со льдом к голове или шее. Пакет лучше завернуть в ткань.Нужно пить достаточное количество воды.Полезно делать упражнения на расслабление. Йога и медитации помогут уменьшить стресс и боли.Иногда иглоукалывание (акупунктура) способно облегчить состояние.Лечащий врач может назначить как безрецептурные обезболивающие, так и препараты, продающиеся только по рецепту. Если цикл регулярный, назначение болеутоляющих или гормональных (эстрогенов) средств возможно за несколько дней до месячных, когда боли еще нет.Препараты эстрогена принимаются строго по назначению врача, так как у одних начало приема КОК сопровождается улучшением состояния, а у других, наоборот, головные боли могут усиливаться.