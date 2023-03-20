Психолог Черкасова назвала патологические причины нежелания спать

Психолог София Черкасова: человек может лишиться сна из-за проблем со здоровьем.Очень часто недосып современных людей объясняется переработкой и рутинными перегрузками, стрессом. Но бывает и так, что человек не ощущает в позднее время желания спать, позволяющего погрузиться в сон. Психолог и сомнолог София Черкасова рассказала «Вечерней Москве», что неспособность заснуть ночью, даже несмотря на достаточные нагрузки и усталость, может объясняться не внешними факторами, а патологические причинами. В частности, это могут быть нарушения в работе внутренних органов, систем.«Среди них заболевания щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы или сахарный диабет», - назвала эксперт патологические причины неспособности уснуть.В отдельных случаях нарушения сна возникают не вследствие других заболеваний, а как самостоятельное отклонение. Черкасова перечислила его формы:бессонница,нарколепсия,синдром обструктивного апноэ.Также, предупредила специалист, проблемы с засыпанием могут возникать из-за приема некоторых лекарств в качестве побочного эффекта.«Бывает и противоположная ситуация, когда человеку постоянно хочется спать. Это случается при депрессиях, дефиците некоторых витаминов и микроэлементов», - дополнила медик.Софья Черкасова подчеркнула, что для хорошего здоровья важно проводить во сне семь или восемь часов в сутки.