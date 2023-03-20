Проверь себя: 10 верных признаков, что у вас глисты

Как распознать, что у человека — глисты, какие симптомы об этом говорят? Врач-токсиколог предложил пройти тест самодиагностики и рассказал, каких продуктов боятся гельминты.Врачи говорят однозначно: глисты — это не всегда болезнь грязных рук. Заразиться можно и контактно-бытовым путем, через укус комара, грязную воду и почву, от любимых домашних животных.Безусловно, огромную роль играет профилактика. Чтобы даже случайно не «подселить» в свой организм паразита, надо регулярно мыть руки, детские игрушки, делать влажную уборку, особенно если дома живут кошки и собаки.Врачи рассказали «Доктору Питеру», какими симптомами проявляется гельминтоз, как правильно сдавать анализы, чтобы результат был точным, и каких продуктов боятся паразиты.Глисты у человека — симптомы и лечение— Глистные инвазии принято называть «болезнями грязных рук». Однако заразиться может каждый: яйца остриц передаются контактно-бытовым путем, а в случае ослабленной иммунной защиты организм не сможет подавить развитие гельминтов, — рассказала врач Екатерина Кашух.По ее словам, науке известно порядка 300 червей-паразитов. Самое распространенное глистное заболевание в России — это энтеробиоз (его вызывают острицы). Чаще всего им болеют дети в коллективах — в детских садах и школах.В случае подозрительных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и пройти диагностику, чтобы определить вид паразитов и подобрать эффективное лекарство.Анализысоскоб на энтеробиоз,кал на яйца простейших.О том, как правильно сдавать анализы при подозрении на глисты, рассказал врач-токсиколог. По его словам, за 2–3 суток до сбора кала надо отказаться от красящей пищи (помидоры, свекла, ягоды), собирать кал с разных сторон, ни в коем случае не принимать слабительные.Признаки, что у вас глистыИнтоксикация: недомогание, слабость, утомляемость.Повышенный либо сниженный аппетит.Важный симптом — проблемы со сном. Невозможно уснуть из-за зуда вокруг анального отверстия.Снижение уровня глюкозы в крови.Аллергические реакции: сыпь на коже, чесотка, кашель, вплоть до приступов астмы.Снижается масса тела.Тошнота, рвота.Боли в животе, поносы или запоры.Повышение температуры до 37–37,5.Боли в мышцах.Глисты — как лечить— Все лекарственные препараты должен назначать лечащий врач, однако важно знать, что антипаразитарные препараты могут быть опасны, — предупреждает Михаил Кутушов. — Любой медикамент для дегельминтизации очень токсичен — и основной удар принимает на себя печень.Спасти от заражения поможет обогащение рациона растениями, приправами с антипаразитарным действием, обращает внимание врач.— На сегодняшний день известно более 50 видов растений, которые губительно действуют на паразитов. Но применять их надо с величайшей осторожностью — зверобой, тысячелистник, пижма в большом количестве ядовиты, и передозировка ими опасна, — предупреждает токсиколог.Продукты против глистов— Продукт №1 для уничтожения паразитов — чеснок, достаточно одного зубчика в день, — говорит Михаил Кутушов. — Отлично «работают» кинза, имбирь, укроп, гвоздика, горчица и петрушка. Последняя особенно эффективна против паразитов, активизирующихся при охлаждении организма и переутомлении. Сильными противопаразитарными качествами обладают грибы лисички — но только не жареные, а в сушеном виде.Еще одно противогельминтное средство — сырые тыквенные семечки, уточняет доктор. Содержащаяся в их составе аминокислота кукурбитин — это яд для гельминтов, а на людей она не действует.— Противопаразитарным действием также обладают плоды и кожура граната, а также кислые ягоды: смородина, клюква, брусника, малина и даже ее молодые листочки, черника. Но надо помнить, что ягоды, приготовленные с сахаром, теряют свои противопаразитарные свойства, — говорит Михаил Кутушов.