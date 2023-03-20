Гепатолог Вялов объяснил опасность избытка витаминов
Специалист подчеркнул, что содержащихся в пище витаминов вполне достаточно для здорового функционирования организма, если не были диагностированы дефициты. Если дополнительно с этим принимать их в виде таблеток, велик риск развития гипервитаминоза, уточнил он.
«Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть», — рассказал специалист.
По словам врача, особую опасность представляет переизбыток витамина D. Это чревато вымыванием кальция из организма, резюмировал он.
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