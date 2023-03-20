Почему люди носят брекеты дольше положенного срока
«На самом деле перемещение зуба – достаточно предсказуемый процесс. И ортодонт с опытом всегда плюс-минус правильно назовет вам сроки ношения брекетов. Но не спешите обвинять его, если ожидания не совпали с реальностью», – отметила врач.
По словам Каркусовой, многое зависит от пациента. Если процесс лечения шел по плану, но брекеты пришлось носить дольше, вероятно, пациент вошел в тот 1 %, когда правильно рассчитать срок ношения брекетов оказалось сложнее – мы разные, и порой физиология просто непредсказуема.
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