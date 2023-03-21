Установлена связь между дневным сном и риском развития деменции

О пользе дневного сна поступают противоречивые данные. Одни эксперты его советуют, другие предупреждают, что отдых днем может и навредить. Но оказалось, что никакого противоречия тут нет…Ученые Калифорнийского университета на практике показали, в чем польза, а в чем вред такого вида отдыха как дневной сон. Они осуществляли наблюдение за 1400 добровольцами на протяжении 14 лет. Подтвердилось житейское наблюдение, что с возрастом люди начинают спать днем больше. В среднем на 11 минут за год, так в цифрах оценивается этот прирост. Он характерен для трех четвертей от всех, принявших участие в эксперименте (75,7%).И всё бы ничего, но параллельно росли и риски болезни Альцгеймера. Об этом рассказал китайский портал Sina. Деменция развилась у 24 процентов участников исследования, это данные через 6 лет после его начала. Ученые связывают данный эффект именно с частотой и длительностью дневного сна.Те, кто любили понежиться в постели после обеда больше часа, имели риски по нейродегенеративным болезням на 40 процентов выше, нежели люди того же возраста, спавшие недолго.Другие исследования подтвердили эту зависимость: дневной сон полезен, если продолжительность его от 20 до 40 минут. Когда человек расслабляется дольше, мозгу требуется больше времени и усилий, чтобы восстановить работоспособность. Отсюда и более раннее угасание его функций.