Убийственно: о полезных привычках, которые способны «сломать» сердце

Мы часто следуем полезным советам бездумно, не критично. А ведь практически все рекомендации врачей завершаются «присказкой» об индивидуальном подходе, о необходимости консультаций, прежде чем приступать к самолечению.Вот и кардиолог Александр Казаченко в интервью для "Доктора Питера" напомнил о нескольких привычках, или даже ритуалах, которые в целом полезны, но при неумелом применении могут и погубить сердце.Он обратил внимание на утренние ритуалы. Первое: когда просыпаемся, нельзя сразу вскакивать. Дайте телу и мозгу отойти ото сна хотя бы минуту-две. Поваляйтесь, потянитесь. Если сразу «распрямить пружину», есть опасность резкого всплеска пульса и давления. Головокружение — это еще самое легкое последствие. Сердце и мозг может тряхнуть и сильнее.Тот же принцип — с кардионагрузками. Во-первых, они в принципе показаны не всем, есть ряд болезней, при которых активные нагрузки на сердце недопустимы. Или, как минимум, их надо выполнять в щадящем режиме. Даже банальная утренняя зарядка не допускает фанатизма.Идем дальше, к завтраку. БАДы, поливитамины – это все же «химия». Смело заменяем на витамины природные: ягоды, фрукты, зелень, овощи и пр.Контроль веса, похудение — замечательный порыв. Опять же, подходим взвешенно, простите за каламбур. Аккуратнее с выбором диет, откидывайте сразу весь экстрим, это губительно для организма, особенно, для сердца. Подбирайте индивидуальные режимы. Если лень советоваться с диетологами, выбирайте абсолютно беспроигрышный вариант: средиземноморская диета. Всем-всем-всем!