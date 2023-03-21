Установлена связь между протезированием зубов и риском снижения когнитивных функций

Своевременное протезирование зубов способствует сокращению риска снижения когнитивных функция. Об этом заявили ученые из Бостонского университета на ежегодном собрании и выставке AADOCR и CADR.В ходе исследования специалисты изучили данные 577 мужчин в среднем возрасте около 68 лет. Они фиксировали состояние их зубов и разновидность имплантатов на протяжении каждых трех лет в период с 1969 по 2001 год. Также эксперты анализировали эффективность жевательного процесса и давали респондентам специальные тесты на определение уровня когнитивных способностей.В результате за время исследования не потеряли зубы только 29 процентов участников. 34 процента их потеряли, однако позднее восстановили. Отсутствующие зубы заменили съемными протезами 25 процентов, а 13 — несъемными.Таким образом корреляция с повышенной вероятностью ухудшения когнитивных функций была зафиксирована у несъемных имплантатов. А съемные показали взаимосвязь с более высоким риском.