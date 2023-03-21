Послеобеденный сон улучшает память, настроение и бдительность — терапевт Андреева

Исследования показывают, что послеобеденный сон может улучшить память, улучшить настроение и заставить вас чувствовать себя бодрее до конца дня.«Многие знают о пользе дневного сна, но потребность в оптимизации времени в течение рабочего дня накладывает на некоторых ограничения на практичность регулярного дневного сна», — говорит врач-терапевт Ирина АндрееваЭто подтверждено исследованием. Набор 32 участников, все из которых наслаждались своим обычным количеством сна по ночам, прошел четыре экспериментальных условия. Эксперимент требовал, чтобы все участники спали 10, 30 или час в разные дни.Настроение, субъективная сонливость и когнитивные способности измерялись с интервалами в 5, 30 и 240 минут после дневного сна. По сравнению с бодрствованием, дневной сон продолжительностью от 10 до 60 минут имел явные преимущества и продолжался до 240 минут после дневного сна (четыре часа)."Только 30-минутный сон способствовал кодированию памяти. Однако при 30- и 60-минутном сне наблюдались инерция сна, ощущение сонливости и временное снижение работоспособности. Исследователи отметили, что эти эффекты исчезали в течение 30 минут после пробуждения. Хотя четкой «выигрышной» продолжительности дневного сна обнаружено не было, 30-минутный сон, по-видимому, является лучшим компромиссом между практичностью и пользой".30 минут могут быть рекомендуемой продолжительностью для дневного сна, а также дополнительные 10 минут для засыпания. Потребность в сне и польза от него могут различаться у разных людей.Сон может улучшить когнитивные функции, такие как память, в дополнение к «логическому мышлению и способности выполнять сложные задачи.Четыре стадии снаПервая стадия — самая легкая стадия сна, длящаяся от одной до семи минут.Второй этап длится до 25 минут; на этом этапе мышцы расслабляются.Третий этап — более глубокий, восстанавливающий, от которого бывает трудно проснуться, он длится от 20 до 40 минут.В целом, лучшая продолжительность сна для взрослых составляет около 20 минут и не более 30 минут. Людям рекомендуется вздремнуть восемь или более часов, прежде чем они планируют лечь спать.