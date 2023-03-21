Только испортите фигуру: врач объяснил, кому нельзя делать популярное упражнение на пресс

Что такое диастаз у женщин, как его выявить самостоятельно и какие упражнения не стоит делать, если он у вас все же есть, объяснил врач-остеопат Животов.Многие женщины в погоне за красивой фигурой готовы отказывать себе в еде и часами качать мышцы пресса, убирая ненавистный «фартук» на животе. Но не все знают, что при классическом «закачивании пресса» подъемом ног, лежа на полу, рисков может быть больше, чем пользы.Это не патология- Прямые мышцы живота соединены перемычкой из соединительной ткани, которая называется «белая линия живота», — объяснил «Доктору Питеру» мануальный терапевт, врач-остеопат Владимир Животов. — Она связывает прямые мышцы, не дает им расходиться в стороны и укрепляет брюшную стенку.При беременности за счет растущей матки ткани брюшной стенки и белой линии живота растягиваются. Но после родов обычно все возвращается в норму, расхождение мышц постепенно сокращается.- У каждой женщины, которая была беременна и рожала, сохраняется небольшое расхождение над пупком примерно на протяжении пяти сантиметров. Это не патология. Но иногда линия остается растянутой — это и есть так называемый диастаз, — говорит врач.Как самостоятельно выявить диастаз- Необходимо лечь на плоскую поверхность и поднять голову, — рассказывает врач-остеопат. — Можно попробовать прощупать углубление между прямыми мышцами живота своей рукой. Если покашлять, тогда при наличии диастаза вы легко заметите выпячивание в области расхождения прямых мышц живота в виде валика.Правда, при наличии ярко выраженной жировой прослойки выявить и точно определить степень расхождения мышц не удастся. В этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалисту, советует доктор.Когда пора к эндокринологу- Диастаз может появиться из-за того, что соединительная ткань, из которой состоит белая линия живота, ослаблена, — объясняет врач Владимир Животов. — Естественно, это касается всей соединительной ткани в организме. Помимо диастаза, проявляться это может и другими симптомами — грыжа живота, межпозвонковые грыжи, опущение органов, пролапс митрального клапана и т. д.Поэтому, если у вас имеется диастаз, вам обязательно нужно пройти обследование у хорошего эндокринолога, обращает внимание доктор.— Слабость соединительной ткани означает, что при синтезе коллагена не хватает микроэлементов, витаминов, аминокислот, — говорит Владимир Животов. — Также этот симптом практически со стопроцентной вероятностью указывает на то, что в организме имеются проблемы с обменом веществ, чаще всего в стертой форме. Как раз из-за слабой соединительной ткани диастазу часто сопутствует явное опущение внутренних органов.Чего нельзя делать при диастазеЧтобы не усугубить ситуацию, нужно исключить нагрузки, при которых растет внутрибрюшное давление.Нельзя поднимать тяжести.Не стоит выполнять классическое упражнение на пресс — подъем туловища или ног из положения лежа. Особенно те варианты упражнения, когда ноги стоят на полу на том же уровне, что и туловище! Все упражнения на укрепление мышц живота должны быть направлены в первую очередь на втягивание живота.Упражнение «планка» лицом вниз также способствует повышению внутрибрюшного давления, при диастазе не стоит ее делать.- Для профилактики и коррекции диастаза имеет смысл с 22-24-й недели беременности носить бандаж и утягивающее белье, начиная со 2-го месяца после родов, — рекомендует врач.Оперировать или нет- Если диастаз очень большой и не проходит на фоне правильно подобранных упражнений, возможно, имеет смысл подумать об операции, — продолжает врач-остеопат. — Но лучшая операция — это несделанная операция. Поэтому, прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, обратитесь, как минимум, к трем хирургам. Если каждый скажет, что вам показана операция, можно рассматривать такую возможность.«Это не планка»: врач назвал 3 упражнения, которые реально помогут убрать животВрач рекомендует перед операцией сначала восстановить обмен веществ и восполнить все имеющиеся дефициты — с помощью эндокринолога, поднять внутренние органы, укрепить мышцы с помощью упражнений.- Это очень важно! Потому что, если вы не восстановите соединительную ткань, ждите рецидив диастаза, — говорит Владимир Животов. — Зачастую, если вы хорошо поработали, чтобы укрепить мышцы и усилить соединительную ткань, необходимость в операции отпадает, а это — настоящая победа для тела!