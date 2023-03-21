Терапевт Рябков рассказал, чем бывают полезны и вредны шторы в спальне

По словам терапевта Андрея Рябкова, использование светопоглощающих штор может улучшить качество сна.Терапевт Рябков прокомментировал идею использования штор в спальне. В частности, медик отметил, какую пользу они могут принести здоровью. Специалист отметил, что светопоглощающие шторы помогают сделать сон более качественным.«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в темном помещении без света», - напомнил терапевт.Андрей Рябков уточнил, что ночной сон в темной спальне становится более глубоким и крепким, и это способствует более качественному очищению головного мозга.В то же время врач обратил внимание на возможный вред, связанный с использованием штор. Если, например, шторы редко стираются или пылесосятся, они могут стать источником скопившейся пыли, аллергенов, загрязняющих веществ, проникающих через окна с улицы.«Шторы из искусственных некачественных материалов в сильную жару могут выделять токсичные вещества, которые не рекомендуется вдыхать», - предупредил специалист.Тем, кто привык держать окна дома постоянно закрытыми шторами, терапевт посоветовал не делать этого. Дневной свет должен проникать в помещение, он тонизирует и полезен для хорошего настроения.