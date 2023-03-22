В туалетной бумаге ученые обнаружили опасные химикаты: чем это грозит

Исследователи из Флоридского университета (США) проверили 21 бренд туалетной бумаги и в некоторых нашли опасные вещества.Образцы для исследования были взяты в Северной и Южной Америке, Западной Европе и странах Африки. Во всех изделиях нашли химические неразлагаемые соединения. Их еще называют "вечные химикаты".В отобранных для исследования образцах ученые обнаружили перфторированные химические соединения (PFAS). Эти вещества токсичны и практически не разлагаются в естественных условиях.Также отмечается, что туалетная бумага из переработанного сырья столь же опасна, как и обычная. Эти соединения могут стать значительным источником загрязнения воды, поскольку со смывом через унитазы попадут в открытые воды.На станции очистки сточных вод эти химические вещества могут попадать в осадок, который впоследствии разбрасывается на пахотных землях как удобрение. Или токсины поступают в природные водоемы."Туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально основной источник PFAS, попадающий в системы очистки сточных вод", - утверждают авторы научного исследования.В чем опасность"Вечные химикаты" включают около 14 тыс. искусственно синтезированных веществ, в том числе тефлон. PFAS часто применяют для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла.Эти соединения также используют при крашении одежды, упаковок для еды, изготовлении косметики и покрытий для кухонной посуды.Ученые пока не выяснили, какими могут быть последствия использования такой бумаги с химсоединениями для здоровья людей. Но известно, что PFAS связаны с развитием онкологических заболеваний, осложнениями развития плода во время беременности, заболеваниями печени, почек, аутоиммунными расстройствами и другими серьезными заболеваниями.