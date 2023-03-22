Как успокоиться, если у вас приступ тревоги или паническая атака

Приступ тревоги или даже паническую атаку можно купировать, зная некоторые полезные приемы. Если позволить страхам овладеть собой, они наносят организму немало вреда.Приступ тревоги — это не просто неприятные ощущения, а весьма интенсивные симптомы страха вкупе с одышкой, частым пульсом. Могут появиться чувства, что не хватает воздуха, руки потеют, возникает страх инсульта, инфаркта или иных серьезных нарушений здоровья.Тревога может смениться панической атакой, когда эти ощущения становятся концентрированными и практически неконтролируемыми. Может длиться до 10 минут и сопровождаться полуобморочным состоянием, кратковременной потерей памяти, страхом смерти.Лечение назначит доктор. Но принять срочные меры можно и нужно самим. Справиться с подобными приступами помогут дыхательные практики или медитация, рассказывает публикация в Medical Xpress.Расслабить мышцы и нервную систему с помощью медитативных практик – это, скорее, профилактическая мера, когда появляются первые симптомы неблагополучия. А дыхание по принципу глубокого вдоха и медленного длинного выдоха действительно способно помочь прийти в себя уже во время приступа.