5 болезней, которые часто прячутся под маской вегетососудистой дистонии
Как рассказала врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева, термина ВСД нет в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), но в России и странах СНГ он до сих пор остается одним из самых популярных. Обычно врачи описывают им многообразные симптомы, которые указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы.
Вегетативная нервная система — это часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Она, в том числе, поддерживает:
уровень артериального давления,
работу сердца,
пищеварение,
отвечает за температуру тела.
Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов, чьи функции по большей части противоположны и дополняют друг друга.
Симпатический отдел включается во время интенсивной работы, требующей затрат энергии, — например, учащение сердцебиения во время занятий спортом.
Активация парасимпатического отдела происходит, когда человек отдыхает или спит — у него понижается давление, пульс становится реже.
Как проявляется ВСД
При дисфункции вегетативной нервной системы бывают самые разные симптомы. Чаще всего это:
слегка повышенная температура тела,
астения,
ощущения онемения, зуда, жжения и боли в разных частях тела,
тревожность,
раздражительность,
беспокойство,
напряжение мышц,
головные боли,
повышенная потливость,
чувство неполного вдоха.
— Обычно нарушения вегетативной нервной системы, которые относят к понятию вегетососудистая дистония, всегда вторичны. То есть они возникают на фоне соматических (телесных) или психических заболеваний, — объясняет Екатерина Терентьева.
Доктор назвала 5 реальных болезней, которые могут скрываться под маской ВСД.
1. Гипотиреоз
Это снижение выработки гормонов щитовидной железы. При этом заболевании отмечаются апатия, сонливость, быстрая утомляемость, трудности с концентрацией внимания, депрессия, зябкость, запоры.
2. Гипертиреоз
Это, наоборот, избыточная выработка гормонов щитовидки. Такие пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, раздражительность, бессонницу, метеоризм.
3. Железодефицитная анемия
При этом расстройстве есть жалобы на слабость, повышенную утомляемость, сниженную работоспособность, бледность кожи, головную боль, учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, неприятные ощущения в животе
4. Тревожные расстройства
Например, паническое. Чем катастрофичнее человек оценивает первый эпизод панической атаки — например, считает, что у него развивается инфаркт, тем тяжелее протекает расстройство. А вот у некоторых людей тревога при панической атаке может быть едва ощутимой. Тогда на первый план выходит не эмоциональный компонент, а вегетативные симптомы — проблемы с дыханием, сильное сердцебиение, боли в области сердца, головная боль, озноб, онемение рук или ног, тошнота, предобморочное состояние.
5. Депрессия
Для нее характерны болезненно подавленное настроение, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, нехватка жизненной энергии. К дополнительным симптомам относят тревожность, нарушение концентрации внимания, бессонницу, потерю аппетита, снижение самооценки, чувство опустошенности. Депрессия может проходить и в скрытой форме, когда на первый план выходит не сниженное настроение, а ощущение физического нездоровья. В этом случае люди жалуются на бессилие, разбитость, недомогание, появление неприятных ощущений или боли в теле, частое сердцебиение, тошноту, повышенную потливость.
— Пациентам с психическими расстройствами часто ставят диагнозы «вегетососудистая дистония». Неправильно назначенное лечение в таких случаях не приводит к облегчению состояния человека и даже наоборот — может стать причиной побочных эффектов и повысить тревожность. Рано или поздно такие люди попадают на прием к врачу-психиатру, который диагностирует заболевание. При правильном подборе терапии и психотерапевтической поддержке наступает улучшение состояния здоровья, — добавляет терапевт.
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