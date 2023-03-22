5 болезней, которые часто прячутся под маской вегетососудистой дистонии

Не секрет, что официального диагноза «вегетососудистая дистония» нет, но о нем часто любят говорить как пациенты, так и врачи. На самом деле под этим состоянием могут скрываться разные расстройства. Даже психики.Как рассказала врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева, термина ВСД нет в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), но в России и странах СНГ он до сих пор остается одним из самых популярных. Обычно врачи описывают им многообразные симптомы, которые указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы.Вегетативная нервная система — это часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Она, в том числе, поддерживает:уровень артериального давления,работу сердца,пищеварение,отвечает за температуру тела.Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов, чьи функции по большей части противоположны и дополняют друг друга.Симпатический отдел включается во время интенсивной работы, требующей затрат энергии, — например, учащение сердцебиения во время занятий спортом.Активация парасимпатического отдела происходит, когда человек отдыхает или спит — у него понижается давление, пульс становится реже.Как проявляется ВСДПри дисфункции вегетативной нервной системы бывают самые разные симптомы. Чаще всего это:слегка повышенная температура тела,астения,ощущения онемения, зуда, жжения и боли в разных частях тела,тревожность,раздражительность,беспокойство,напряжение мышц,головные боли,повышенная потливость,чувство неполного вдоха.— Обычно нарушения вегетативной нервной системы, которые относят к понятию вегетососудистая дистония, всегда вторичны. То есть они возникают на фоне соматических (телесных) или психических заболеваний, — объясняет Екатерина Терентьева.Доктор назвала 5 реальных болезней, которые могут скрываться под маской ВСД.1. ГипотиреозЭто снижение выработки гормонов щитовидной железы. При этом заболевании отмечаются апатия, сонливость, быстрая утомляемость, трудности с концентрацией внимания, депрессия, зябкость, запоры.2. ГипертиреозЭто, наоборот, избыточная выработка гормонов щитовидки. Такие пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, раздражительность, бессонницу, метеоризм.3. Железодефицитная анемияПри этом расстройстве есть жалобы на слабость, повышенную утомляемость, сниженную работоспособность, бледность кожи, головную боль, учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, неприятные ощущения в животе4. Тревожные расстройстваНапример, паническое. Чем катастрофичнее человек оценивает первый эпизод панической атаки — например, считает, что у него развивается инфаркт, тем тяжелее протекает расстройство. А вот у некоторых людей тревога при панической атаке может быть едва ощутимой. Тогда на первый план выходит не эмоциональный компонент, а вегетативные симптомы — проблемы с дыханием, сильное сердцебиение, боли в области сердца, головная боль, озноб, онемение рук или ног, тошнота, предобморочное состояние.5. ДепрессияДля нее характерны болезненно подавленное настроение, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, нехватка жизненной энергии. К дополнительным симптомам относят тревожность, нарушение концентрации внимания, бессонницу, потерю аппетита, снижение самооценки, чувство опустошенности. Депрессия может проходить и в скрытой форме, когда на первый план выходит не сниженное настроение, а ощущение физического нездоровья. В этом случае люди жалуются на бессилие, разбитость, недомогание, появление неприятных ощущений или боли в теле, частое сердцебиение, тошноту, повышенную потливость.— Пациентам с психическими расстройствами часто ставят диагнозы «вегетососудистая дистония». Неправильно назначенное лечение в таких случаях не приводит к облегчению состояния человека и даже наоборот — может стать причиной побочных эффектов и повысить тревожность. Рано или поздно такие люди попадают на прием к врачу-психиатру, который диагностирует заболевание. При правильном подборе терапии и психотерапевтической поддержке наступает улучшение состояния здоровья, — добавляет терапевт.