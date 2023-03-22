4 СУПЕР упражнения для омоложения организма

Эти четыре упражнения, которые укрепят и стабилизируют ваше здоровье, активизируют мышцы. Они увеличат вашу гибкость и подвижность, и, чем больше будет ваш опыт ежедневных занятий, тем быстрее вы почувствуете результатЭти четыре упражнения, которые укрепят и стабилизируют ваше здоровье, активизируют мышцы. Они увеличат вашу гибкость и подвижность, и, чем больше будет ваш опыт ежедневных занятий, тем быстрее вы почувствуете результат.Будет неправильным утверждать, что ваши мышцы станут объемными и сильными, что вы сможете с легкостью садиться на шпагат и начнете бить рекорды по бегу на скорость. За это отвечает генетическая расположенность, которая есть далеко не у каждого.4 общеоздоровительных упражнения от Казудзо НишиЧто реально дают эти упражнения – так это повышение выносливости и мягкости мышц. Конкретно это проявляется, например, в том, что вы сможете с легкостью ходить на большие, чем раньше, расстояния или не будете испытывать неприятных ощущений после подъема тяжестей. Вам станет легче воспринимать более сложные, чем раньше, физические нагрузки, а значит, ваш организм встанет на путь прогресса.Не переживайте, если не заметите быстрых изменений, у всех это происходит по-разному, главное – верить в то, что у вас все получится.Приступая к какому-то делу, очень важно с самого начала верить в победу, в положительный результат. Я не призываю вас к самонадеянности. Конечно же, при выполнении любого дела важны усилия.Каждый из нас время от времени сталкивается с тем, что, даже приложив усилия и сделав все возможное, мы не верим в победу, до конца сомневаясь, получится ли начатое.Мысли являются частью нашего здоровья, и, думая о чем-то плохом, мы тем самым вносим разлад в действие систем. Если исход дела не зависит от нас, то лучше вообще не думать о нем. Важно научиться думать только хорошо, называйте это как хотите – оптимизм, позитив.Могу рассказать вам об одном простом упражнении: как только вы начинаете думать о чем-то плохом – найдите уединенное место и выполните 20 приседаний.Интенсивная физическая активность на некоторое время вытеснит думы, а сделав хоть и маленькое, но хорошее дело для своего организма, вы уже не будете столь огорчены и вам не захочется возвращаться к тяжелым мыслям.И, наконец, последний совет – выполняйте эти упражнения с удовольствием, думайте во время занятия о том, как вы помогаете себе, – с приятными мыслями и заниматься веселее, и, как это ни парадоксально, эффект от этих упражнений гораздо лучше, чем от таких же, но выполненных в подавленном состоянии.Упражнение 1Стоя; ноги на ширине плеч, руки расслаблены. На полу лежит предмет (можете выбрать его самостоятельно), который возвышается над полом на некоторое расстояние.Поэкспериментируйте, тут все индивидуально: найдите предмет, который подходит именно вам.Вам нужно дотянуться кончиками пальцев правой (затем левой) руки до этого предмета, причем следует сгибать только туловище, ноги должны оставаться прямыми в коленях.Упражнение 2Стоя прямо; ноги вместе, руки расслаблены.Попытайтесь дотянуться кончиками пальцев до потолка.Представьте себе, что, если очень постараться, это получится. Тянитесь изо всех сил, вытягивайте руки, туловище, ноги.Упражнение 3Сомкните большой и указательный пальцы руки (сначала правой, потом левой) в кольцо. Затем на среднюю фалангу указательного пальца поставьте средний палец, чтобы получилось еще одно кольцо. Так же сделать с остальными пальцами.Это упражнение помогает разрабатывать и сохранять в хорошем тонусе суставы пальцев, а также мышцы и сухожилия запястий.Упражнение 4Стоя прямо; ноги слегка расставлены. Рука (сначала правая, потом левая) вытянута вперед.Медленно отводите руку назад, насколько сможете. Чувствуете, как растягивается плечевой сустав? Теперь верните руку в исходное положение.