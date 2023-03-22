Неврологи перечислили патологические причины слишком чуткого сна

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Излишне чутким сон могут делать гормональные колебания, невротические расстройства, соматические заболевания.Врачи-неврологи объяснили, почему сон человека может стать слишком чутким. По словам одного из экспертов, доктора медицинских наук, профессора Рината Гимранова, нередко такое нарушение объясняется гормональным сбоем.«Сон может быть беспокойным из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности. Влияет на чуткость сна также возраст более пятидесяти лет», - рассказал профессор Гимранов «Газете.ru».Также невролог перечислил другие факторы, которые делают сон тревожным и чувствительным к раздражителям, например, шуму или свету.Интеллектуальное напряжение в дневное время.Стресс.Интенсивные физические нагрузки.Избыточное употребление кофеина.Ночная активность.Психологическое напряжение, которое не осознается человеком.Наследственная предрасположенность.По мнению профессора Гимранова, для того, чтобы соон был крепким, качественным, важно придерживаться упорядоченного режима работы и отдыха.В свою очередь, врач Никита Канушин констатировал: чуткий сон не всегда означает некое отклонение. Например, фаза быстрого сна, на которую приходится почти четверть ночного сна, характеризуется естественной высокой восприимчивостью к воздействию внешней среды.Но также, отметил медик, слишком зыбкий сон может становиться по патологическим причинам.«Чуткий сон может свидетельствовать и о наличии ряда заболеваний, включая депрессию, невротические расстройства, чрезмерную увлечённость алкоголем или лекарствами. Причиной также могут быть бессонница и соматические заболевания. В таком случае необходимо обратиться к врачу, который подскажет правильное решение этой проблемы», - поделился невролог Канушин.