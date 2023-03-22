3 ошибки, которые отнимают годы жизни
Специалист напомнила, что весной и летом особенно актуален уход за кожей - в плане защиты от солнца. Не использовать солнцезащитный крем - ошибка, который продолжают совершать многие.
"Солнце производит лучи UVA, они проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например, появлению пигментных пятен, морщин и дряблости", - пишет специалист в Telegram-канале, отмечая, что "незащищенная кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце".
Еще одна ошибка - регулярное употребление ультрапереработанных продуктов (фастфуд, пицца, чипсы, газировка и прочее). Все это увеличивает риск развития опасных заболеваний и провоцирует набор лишнего веса.
"Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24.9 в любом возрасте, а также объем талии - в идеале не более 80 см для женщин и 90-94 см для мужчин", - уточнила Афинская.
Кроме того, отрицательно на здоровье и внешность влияет недостаточное употребление фруктов и овощей (менее пять порций в день), орехов, цельных злаков, бобовых, а также курение.
"Курение ускоряет разрушение коллагена и эластина, что приводит к дряблости, морщинкам", - напомнила врач.
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