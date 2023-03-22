Горсть миндаля перед едой снижает уровень сахара

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Исследователи обнаружили, что перекус семечками перед едой также снижает массу тела, индекс массы тела и окружность талии.Считается, что почти пять миллионов человек в Великобритании живут с диабетом. Это изменяющее жизнь и пожизненное состояние, которое приводит к тому, что уровень сахара в крови становится слишком высоким. Диабет 2 типа часто связан с факторами образа жизни, такими как избыточный вес и недостаточная физическая нагрузка.Независимо от типа диабета, органы здравоохранения рекомендуют есть продукты с низким содержанием сахара, чтобы предотвратить скачок уровня глюкозы в крови. Существует также связанное с этим состояние, известное как преддиабет, что означает, что уровень сахара в крови выше, чем обычно.Также известный как пограничный диабет, люди с этим заболеванием имеют высокий риск развития диабета 2 типа.Хотя диета является важным фактором для контроля уровня сахара в крови, данные свидетельствуют о том, что в некоторых случаях она может даже помочь обратить вспять преддиабет, а это означает, что вы больше не подвержены риску диабета 2 типа.Этого можно достичь, если регулярно есть миндаль за 30 минут до еды."Употребление 20 граммов миндаля перед завтраком, обедом и ужином в течение трех месяцев вернуло преддиабет к нормальному уровню сахара в крови почти у четверти участников исследования. Включение миндаля (20 грамм) перед едой за 30 минут до основных приемов пищи: завтрак, обед и ужин приводит к значительному снижению постпрандиальной гипергликемии и уровня инсулина в сыворотке", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.Это также приводит к статистически значимому снижению массы тела, индекса массы тела, окружности талии (ОТ), подлопаточной и надподвздошной кожных складок и улучшению силы хвата.