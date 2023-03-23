Медицина готова к увеличению возраста матерей, считают специалисты

Современная медицина имеет немало новых инструментов, позволяющих обеспечить здоровую беременность и роды в более позднем возрасте, чем было принято ранее. Только после 40 лет необходимо более тщательное обследование, причем, для обоих будущих родителей.Об особенностях беременности в возрасте 40+ рассказал РИА Новости Сергей Мартиросян, главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения. Статистика ЗАГС Москвы говорит о том, что в 2022 году средний возраст рождения ребенка в столице был в промежутке от 31 до 35 лет. При этом для первого дитя это возрастной диапазон 26-30 лет.Мартиросян подчеркивает: всем, кто планирует беременность после 40 лет, недостаточно обычного обследования. Требуется углубленное, в том числе, генетическое, причем, для обоих супругов. Необходимо установить уровень в организме витаминов А, Д, Е и группы В, фолиевой кислоты, а также протестировать содержание микроэлементов.Особо пристальное внимание медики уделяют пациенткам группы риска, в их числе не только люди с заболеваниями, но и, например, вегетарианки. Тут потребуется выяснить, нет ли дефицита железа, магния и других микроэлементов.Другое направление исследований: на ВИЧ и ряд других инфекций, а также на иммунитет к вирусам кори, краснухи, ветряной оспы. Чтобы вовремя принять меры, в частности, провести вакцинацию.