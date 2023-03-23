Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть перед сном

Диетолог Ирина Мансурова сообщила, что незадолго до сна можно перекусывать продуктами, содержащими триптофан.Диетолог Мансурова рассказала в интервью, что ужинать вечером нужно минимум за три часа до сна. Если перед сном вновь возникает чувство голода, терпеть его не обязательно. По словам специалиста, многие продукты позволяют утолять такой голод без появления лишнего веса.«Существует убеждение, что перекусывать перед сном категорически нельзя, но есть некоторые продукты и правила их употребления, которые помогают сохранить фигуру», - об этом медик рассказала изданию «АиФ».В то же время эксперт отметила: плотного и насыщенного приема пищи перед сном быть не должно, разыгравшийся голод следует «усмирять» только легким перекусом, съедая очень небольшую порцию пищи. Если человек плотно ужинает, а затем, прежде чем лечь спать, позволяет себе основательно чем-то перекусывать, – его фигура вряд ли будет стройной.«При решении что-то съесть поздним вечером надо ориентироваться не на свой аппетит, а на реальное чувство голода. Порция еды не должны быть больше сжатого кулака», – подчеркнула Ирина Мансурова.Диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном.«К полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана».Мансурова объяснила, что аминокислота триптофан используется организмом для строительства клеточной мембраны и производства серотонина – так называемого «гормона радости», благодаря которому лучше переносится стресс, поддерживается хорошее настроение, становится качественным сон. Диетолог уточнила, какие продукты и в каком количестве обеспечивают организм суточной дозой триптофана.20 граммов твердого сыра.150 граммов мяса индейки.10 граммов кешью.150 граммов гречки.100 граммов макарон.Яйцо.Также для употребления вечером подходят продукты, содержащие мелатонин, который способствует быстрому засыпанию. Эксперт поделилась: мелатонин содержится в черешне, бананах, овсянке, чае из ромашки, рисе, помидорах, изюме, кукурузе.