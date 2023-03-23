Отоларинголог Зайцев рассказал, как правильно использовать увлажнитель воздуха

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В последнее время особой популярностью стали пользоваться увлажнители воздуха. Это довольно полезные приборы, но следует понимать, что их эффективность напрямую зависит от правильного применения. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал журналу «Слово и Дело», на какие нюансы следует обратить внимание.Необходимость в таких приборах обусловлена тем, что зачастую люди живут в домах, проветриваемых не настолько хорошо, как того хотелось бы. Свою лепту вносят и работающие батареи или кондиционеры, которые пересушивают воздух. Важным моментом является географическое положение, а также погодные условия.Поэтому, как отметил специалист, этот вопрос относится к категории индивидуальных, опираться надо на свои собственные ощущения.Он пояснил, что важно правильно использовать увлажнитель, в частности, заливать в него правильную воду. Она не должна содержать солей и разного рода химикатов.Если увлажнитель долго не используется, то его необходимо должным образом подготовить к хранению, в частности, обработать антисептиками.