Отоларинголог Зайцев рассказал, как правильно использовать увлажнитель воздуха
Необходимость в таких приборах обусловлена тем, что зачастую люди живут в домах, проветриваемых не настолько хорошо, как того хотелось бы. Свою лепту вносят и работающие батареи или кондиционеры, которые пересушивают воздух. Важным моментом является географическое положение, а также погодные условия.
Поэтому, как отметил специалист, этот вопрос относится к категории индивидуальных, опираться надо на свои собственные ощущения.
Он пояснил, что важно правильно использовать увлажнитель, в частности, заливать в него правильную воду. Она не должна содержать солей и разного рода химикатов.
Если увлажнитель долго не используется, то его необходимо должным образом подготовить к хранению, в частности, обработать антисептиками.
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