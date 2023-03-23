Врач назвал два вида кашля, игнорировать которые смертельно опасно

Самыми опасными видами кашля являются приступообразный и с кровью, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.По его словам, приступообразный бывает, например, при коклюше."Там кашель идет приступами, человек не может остановиться, и это кончается рвотой. В некоторых случаях бывает даже кровоизлияние в мозг оттого, что повышается давление", — отметил эксперт.Также настороженность должен вызывать кашель с кровью. Хухрев подчеркнул, что такой симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что самолечение кашля без консультации с врачом является главной ошибкой. Специалист предупредила, что неправильно подобранные лекарства могут быть неэффективны. К тому же без должного лечения заболевание может усугубиться и будет упущено драгоценное время.