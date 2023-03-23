Здоровье щитовидной железы: 8 золотых правил

Гормоны, которые синтезирует щитовидка, имеют важное значение для каждой отдельной клетки организма. В большой мере это важно для представительниц прекрасного пола, так как любая дисфункция щитовидной железы влечет за собой осложнения со здоровьем женщин. На патологию щитовидки сегодня в значительной мере действует экологическая ситуация мегаполисов, в частности, солей тяжелых металлов, обладающих канцерогенным действием.Гормоны, которые синтезирует щитовидка, имеют важное значение для каждой отдельной клетки организма человека. В большой мере это важно для представительниц прекрасного пола, так как любая дисфункция щитовидной железы влечет за собой осложнения со здоровьем женщин. На патологию щитовидки сегодня в значительной мере действует экологическая ситуация мегаполисов, в частности, солей тяжелых металлов, обладающих канцерогенным действием. Загрязнение атмосферы крупных городов служит фактором возникновения широкого спектра заболеваний и болезней щитовидной железы – тоже.Нормальная работа щитовидки: 8 тезисовКак уберечь свою щитовидку дать ей возможность правильно работать? Вот ключевые правила профилактики болезней щитовидной железы.Гормоны щитовидки играют роль в функциях каждой клеткиГормон щитовидки под названием тироксин играет роль в работе любой клетки организма. Щитовидная железа синтезирует тироксин и переносит в кровь, а последняя уже транспортирует указанный гормон ко всем клеткам. Клетка использует тироксин для получения энергии для жизнедеятельности, иначе говоря, этот гормон принимает участие в клеточной биохимической реакции, и в итоге клетка, утилизируя жир и белок, получает энергию, тепло и удаляет воду.Гормоны щитовидки и женская репродуктивная системаЯйцеклетка – тоже клетка, которая испытывает потребность в энергии на этапе созревания. Когда в клетке оптимальный гормональный фон – она располагает энергией. А если говорить конкретно о яйцеклетке, когда последняя имеет в полном объеме энергию для процессов созревания и оплодотворения, и тогда беременность протекает правильно. Если гормона недостаточно, яйцеклетка незрелая, с дефицитом энергии, и менструация есть, а беременность не наступает. Кроме того, при недостатке гормона, беременность на первых этапах имеет риск прерваться. Из этого следует, что перед планированием беременности имеет смысл непременно обследовать гормональный фон как яичников, так и щитовидки.В организме все без исключения гормоны связаны посредством гипофизаВ организме, как уже было отмечено, все гормоны связаны между собой. «Центр управления» гормонами расположен в гипофизе (железа в нижней поверхности мозга). Ряд так называемых контролирующих гормонов синтезируется в одной и той же дольке гипофиза. И поэтому определенная динамика конкретного гормона влечет за собой динамику другого, провоцируя «женские» недуги.Динамика гормона щитовидки может повлечь изменения в молочных железахНа молочную железу действуют гормоны яичников. Гормоны щитовидки посредством гипофиза и контролирующего тиреотропного гормона имеют связь с пролактином, значит, динамика гормона щитовидки может отражаться в виде изменений в молочных железах. Из всего сказанного следует, что представительницам прекрасного пола необходимо систематически держать под контролем гормоны щитовидки, их уровень.Скрининг щитовидки важен до и в период беременностиВажно проверять показатель гормонов щитовидки в клетках тем, кто готовятся к беременности или уже беременным женщинам, так как ее гормоны важны и для клеток малыша. Беременным женщинам настоятельно рекомендуется каждые 2-3 месяца контролировать содержание гормонов щитовидки.Симптомы дисбаланса гормонального фона щитовидкиСамому человеку достаточно трудно бывает заметить изменения в работе эндокринной системы, но, если гормоны на критически низком уровне, будут происходить резкие изменения:резкое появление лишнего веса;слабость;сонливость;сухость кожных покровов;отечность.Указанные симптомы характерны для представительниц прекрасного пола, когда наблюдается дефицит гормонов. С другой стороны, женщина может иметь избыток гормонов. Это проявляется таким образом:резкая утрата веса;потливость;тремор рук;сильное сердцебиение.Симптомы становятся явными, если содержание гормонов значительно снижено или повышено, когда отклонения слабые, женщина не ощутит указанных проявлений, так как дефицит/избыток возникают медленно.Гормоны щитовидки важно контролировать с детстваГормональный фон нужно контролировать и мужчинам, и подрастающему поколению тоже, так как, во-первых, мужчины имеют гормонозависимый орган. А необычайно важно контролировать гормональный фон детей, по той причине, что ребенок развивается и нужда в гормонах очень значительна, и энергетические затраты очень значительны. Чем ребенок более трудится интеллектуально или двигается, тем больше он расходует гормона щитовидки.Важно, проверяя гормоны щитовидки, применять комплексный подходВажно каждый год контролировать содержание гормонов Т3, Т4 и гормон со сложным названием «контролирующий тереотропный гормон гипофиза». Последний демонстрирует, хватает ли в общем гормонов организму. Высокий показатель ТТГ говорит о том, что есть потребность в большем количестве гормонов. Низкий показатель ТТГ гласит, что организм достаточно насыщен гормоном.Контроль уровня гормонов щитовидной железы – это хорошая профилактика различных заболеваний органа, связанных с его дисфункциями. Проверка гормонов поможет предупредить развитие болезней на ранней стадии и вовремя принять соответствующие меры.