Укололся и протрезвел: ученые придумали, как избавиться от похмелья за секунду

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Наутро после бурной вечеринки все лечатся по-разному. Одни практикуют ледяные омовения, другие пьют рассол, третьи прибегают к таблеткам от похмелья. Однако в ближайшем будущем для полного излечения потребуется лишь один укол.В Сети можно обнаружить немало антипохмельных рецептов, однако в скором времени потребность в них отпадет. Ученые из Университета штата Техас (США) сообщают, что всего одна инъекция гормона FGF21 мгновенно избавила пьяных мышей от всех симптомов похмелья.Результатами исследования они поделились в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism. В тексте отмечается, что подопытных сначала напоили, а затем через какое-то время вкололи им гормон. Всего один укол избавил мышей от похмелья — в норму пришла координация движений, исчезла спутанность сознания.Ученые уверены, что аналогичный эффект от инъекции можно ожидать и у людей.Гормон FGF21, или фактор роста фибробластов 21, — это белок, который вырабатывает печень всех млекопитающих в тот момент, когда они испытывают метаболический стресс или когда что-то представляет угрозу для организма. Он активируется, когда человек голоден, испытывает дефицит белка или глюкозы. Или же — напротив — когда он переел или выпил слишком много спиртного.Известно, что в случае с человеком синтез гормона FGF21 сильнее всего стимулируется приемом этанола — неважно, идет речь о вине, водке или других горячительных напитках. В случае с животными это тоже работает — ученые уверены, что их организм научился справляться с похмельем после того, как они лакомились перезрелыми фруктами или забродившими ягодами.Так или иначе, функция гормона FGF21 заключается в естественной защите, которую печень включает на молекулярном уровне. Эксперименты на животных доказывают: во время алкогольной интоксикации гормон посылает человеку сигналы о необходимости пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и воздействует на определенные участки мозга, чтобы подавить тягу к очередной порции алкоголя.Американские ученые в рамках эксперимента провели простую манипуляцию, искусственно повысив уровень гормона в крови животных.Они вывели особую линию лабораторных мышей, печень которых совсем не вырабатывала FGF21 — очевидно, что пьянели они быстрее и страдали от последствий «вечеринки» дольше. Но после того, как им вводили гормон, сознание грызунов резко прояснялось.Ученые объясняют эффект так: гормон, в первую очередь, воздействует на мозг, повышая бдительность, концентрацию и готовность к действию. Он преодолевает гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную систему и мозг, напрямую воздействует на находящиеся в голубом пятне рецепторы норадреналина, который дарит нам бодрость.Теперь исследователи намерены проводить испытания чудодейственного «антипохмельного» средства на людях.