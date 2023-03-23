Врач Тазина посоветовала соблюдать питьевой режим

Профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России Серафима Тазина напомнила о важности соблюдения питьевого режима.«Вода составляет от 75% массы тела у младенцев и до 55% у пожилых людей: она необходима для поддержания жизни клеток, тканей и органов», — заявила она .Как отметила Тазина, суточная потребность в воде может меняться в зависимости от возраста, образа жизни и сопутствующих заболеваний.«Обезвоживание может влиять на когнитивные функции, что особенно заметно у детей, пожилых, у людей, находящихся в жарком климате, активно занимающихся спортом», — сказала врач.Она добавила, что недостаток воды может привести к развитию головной боли.