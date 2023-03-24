17 советов, как избежать проблем со зрением при удаленной работе

Знаете ли вы, что при чрезмерной удаленной работе у вас могут возникнуть проблемы со зрением? Прочтите и узнайте о наиболее распространенных заболеваниях и о том, как заботиться о глазах.Проведение многих часов перед экраном может иметь самые разные последствия: от социального дистанцирования до проблем со зрением. Раздражение, покраснение глаз, помутнение зрения и даже головные боли – вот некоторые симптомы, вызванные злоупотреблением электронными устройствами.К счастью, соблюдая правила гигиены, мы можем избежать, предотвратить или уменьшить проблемы со зрением во время удаленной работы.Удаленная работа и использование экрановУдаленная работа предполагает проведение большого количества часов перед экраном цифрового устройства. Почти все задачи, которые человек должен выполнять в дистанционном режиме, требуют наличия компьютера или смартфона.Проблемы могут еще больше усугубиться, если учесть тот факт, что, по оценкам, удаленные работники проводят перед экраном как минимум на 4 часа дольше, чем те, кто трудится в офисе.После работы люди используют электронные устройства как средство досуга, будь то телевизоры, планшеты, компьютеры или телефоны. Это означает, что удаленный работник может проводить перед экранами от 12 до 16 часов в сутки.В настоящее время распространение получило и дистанционное обучение, что еще больше увеличивает этот временной промежуток.Проблемы со зрением при удаленной работеСитуации, описанные выше, могут иметь последствия, негативно влияющие на здоровье наших глаз. Большинство симптомов и проблем со зрением, связанных с удаленной работой, относятся к так называемому синдрому компьютерного зрения :Усталость: цифровая зрительная утомляемость возникает из-за усилия, которое мышцы глаза должны прилагать, чтобы постоянно удерживать взгляд на близлежащем объекте.Сухость глаз: может быть связана как с редким морганием, так и одновременным воздействием нескольких факторов.Слезотечение: помимо таких заболеваний, как конъюнктивит, инфекции дыхательных путей или аллергия, постоянное нахождение перед экраном может быть еще одной причиной слезотечения.Затуманенное зрение: после слишком долгой удаленной работы вы можете заметить это явление. Обычно оно временное.Покраснение глаз: если глаза не увлажняются должным образом, возможно расширение кровеносных сосудов, о чем свидетельствует покраснение склеры.Прочие симптомыИз-за длительного напряжения может возникнуть ситуация зрительного напряжения. Помимо уже упомянутых, в результате длительного использования электронных устройств могут возникнуть следующие симптомы:Двойное зрениеГоловокружениеСветобоязньГоловная больИсследования не обнаружили большой взаимосвязи между использованием экранов и увеличением миопии. Однако нельзя пренебрегать посещением офтальмолога вне зависимости от того, носите вы очки или нет.ПричиныВажно уточнить, что проблемы со зрением при удаленной работе не связаны напрямую с экранами. Считается, что их излучение не влияет на структуры глаза.Однако вредным может быть чрезмерное нахождение перед электронными устройствами, а также отсутствие мер предосторожности, позволяющих избежать зрительной усталости. Существует ряд факторов, которые могут способствовать возникновению или обострению проблем со зрением во время работы на дому, в том числе следующие:Слишком яркий светПлохое освещениеНеправильная поза или угол установки монитораМаленькое расстояние между монитором и глазамиЧрезмерная яркость, контрастность и очень маленький размер шрифта на экранеИсследования не обнаружили доказательств того, что люди меньше моргают перед экраном. Но утверждается, что это влияет на качество, увеличивая количество неполных морганий.Как избежать или уменьшить проблемы со зрением при удаленной работеМы ни в коем случае не предлагаем вам прекратить пользоваться компьютером или, тем более, перестать работать. Но есть другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить или уменьшить последствия неправильного использования экрана и злоупотребления экранным временем.1. ОсвещениеОдна из первых причин проблем со зрением – недостаточное освещение. Вот три фактора, которые следует учитывать: тип света, интенсивность и положение.Желательно, чтобы освещение было естественным и обильным, но не чрезмерным. При необходимости используйте шторы или жалюзи, чтобы регулировать освещенность рабочего места.Если естественного света недостаточно, необходимо добавить искусственный. Но помните об умеренности.2. Яркость экранаВы можете регулировать как яркость, так и цветовую температуру изображения на экране. Лучше настраивать его в зависимости от времени суток и освещения.3. Защитные пленкиДо сих пор ведутся споры о том, может ли синий свет, излучаемый экранами устройств, быть вредным для глаз и защищают ли от него фильтры.И хотя многие мониторы сегодня уже имеют экраны для уменьшения бликов, вы можете установить дополнительный антибликовый фильтр или фильтр уменьшения синего света.4. Увеличение шрифтаЕсли размер шрифта текста, который вы видите на экране, очень мал, это вызовет проблемы со зрением при длительной удаленной работе, поскольку вам придется прилагать больше усилий при фокусировке. Отрегулируйте его, чтобы он был более читабельным.5. ДистанцияМежду глазами и монитором должно быть не менее 60 сантиметров. Люди, которые работают с настольными компьютерами, лучше соблюдают это расстояние из-за конструкции офисной мебели. Но те, кто пользуется планшетами или телефонами, склонны приближаться к экрану слишком близко.6. Высота монитораЦентр монитора должен быть на несколько дюймов ниже линии ваших глаз. Следите за высотой стула и расположением экрана.7. МорганиеНесмотря на сосредоточенность на задаче, мы не должны забывать часто моргать. Постарайтесь делать это намеренно.8. ОтдыхВремя от времени отводите взгляд от экрана и сосредотачивайте на другом объекте на 15–20 секунд. Лучше, если он будет находиться на расстоянии более 6 метров. Вы должны делать это каждые 20 минут. Также не забывайте про 15-минутный перерыв каждые 2 часа работы.9. Чистота стеколРегулярно очищайте стекла. Это касается как экранных очков, так и обычных, если вы их используете. Кроме того, не забывайте протирать экран монитора.10. Увлажнение и вентиляцияНе допускайте прямого воздействия кондиционера, вентилятора или отопительного прибора на ваше лицо. Если вам приходится работать в условиях, вызывающих пересыхание глаз, используйте искусственные слезы.11. Хороший отдыхМы должны давать глазам отдых во время работы и после нее. Во время сна наши глаза закрыты дольше всего, защищая и смазывая глазную поверхность. Таким образом, ночной сон от 7 до 8 часов улучшит наше зрение.12. Продукты для зренияЕсли вам приходится проводить долгие часы перед экраном, но вы не хотите иметь проблемы со зрением из-за удаленной работы, в дополнение к этим профилактическим мерам включите в свой рацион продукты, богатые омега-3.13. Не забывайте про очкиЕсли вы носите очки, первое, что вам нужно сделать в начале рабочего дня, – это надеть их. Лежа на столе, они плохо выполняют свою функцию. Регулярно посещайте офтальмолога.14. Сократите время использования контактных линзЕсли вы из тех, кто предпочитает контактные линзы, лучше используйте их в других обстоятельствах: на прогулке или при занятиях спортом. Обычные очки лучше подходят для удаленной работы, так как они лучше защищают глаза.15. Не трите глазаЕсли вы чувствуете усталость, сухость или раздражение глаз в результате долгой работы, не трите их. Тем более грязными руками. Помимо того, что трение вызывает раздражение глаз, вы можете занести инфекцию.16. Офтальмологический осмотрЕсли вы носите очки, сходите на проверку зрения. Если вы не носите их, но проводите много времени за компьютером, запишитесь на прием к офтальмологу, чтобы исключить глазные заболевания. Офтальмолог проконсультирует вас и подскажет профилактические меры, чтобы избежать проблем со зрением при удаленной работе.17. Старайтесь регулировать время, проведенное перед экраномЭто самый сложный совет. Если вы весь день смотрите в монитор компьютера, а ночью проверяете социальные сети или смотрите фильм, ваши глаза не скажут вам спасибо.Время от времени меняйте свой досуг. Печатные книги и настольные игры – хорошие варианты. Благодаря последим вы сможете провести время с семьей, а ваши дети также смогут отдохнуть от экрана и развить другие навыки.Привыкайте к хорошим визуальным привычкамУдаленная работа продолжает развиваться во всем мире. Все больше и больше людей выполняют свои задачи, не выезжая в офис.Глаза – чувствительный и нежный орган. На них могут влиять разные факторы. Мы не знаем, насколько устойчивым может быть их здоровье к постоянному воздействию экранного излучения.Теперь, если вы привыкли к новому образу жизни и работе дома, вы также можете привить себе полезные привычки и соблюдать правила гигиены зрения.