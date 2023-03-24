Терапевт Хухрев назвал васкулит и прием гормонов причинами появления синяков

Синяки на теле могут возникать не только вследствие травматизации. О некоторых других причинах их появления рассказал терапевт Алексей Хухрев.Изменения в составе крови (например, проблемы с тромбоцитами) могут сопровождаться появлением синяков.«Синяки могут быть, например, при васкулитах, когда нарушается целостность сосудов. Как правило, они появляются все-таки на нижних конечностях», – предупредил эксперт.Также синяки нередко сигнализируют о болезни печени, поскольку от ее нормального функционирования зависит процесс свертывания крови и производство белков.При авитаминозе у человека также появляются синяки. Например, если организму не хватает витамина K. Эксперт поспешил отметить, что подобная проблема встречается редко.Истончение стенок сосудов вследствие приема гормонов также приводит к синякам на голенях и руках. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://doctor.rambler.ru/news/50435752/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink