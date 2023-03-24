Зависимость от еды доводит до диабета 2 типа - эндокринолог Гуреева

Согласно исследованию, люди, страдающие диабетом 2 типа и пищевой зависимостью, также чаще имеют более высокий индекс массы тела и проявляют психологические симптомы, такие как депрессия.Избыточный вес и малоподвижный образ жизни являются потенциальными рисками развития диабета, хотя он также может передаваться по наследству. Теперь исследование обнаружило еще одно потенциальное влияние на состояние.Существует положительная корреляция между пищевой зависимостью и диабетом 2 типа. В рамках исследования были включены 1699 участников из населения в целом и еще 1394 участника с психическим расстройством.Наличие диабета 2 типа определялось либо как регистрация в больнице по поводу этого состояния, либо как получение по крайней мере двух рецептов на противодиабетический препарат за шесть месяцев до этого.Исследование предупреждает, что современные диеты подвергают многих из нас риску пищевой зависимости.«Воздействие продуктов с высокой степенью переработки может привести к привыканию. Пищевая зависимость тесно связана с ожирением, которое является установленным фактором риска развития диабета 2 типа», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование .Среди первой группы от общего населения всего 153 (девять процентов) соответствовали критериям пищевой зависимости, а 52 (3,1 процента) имели сахарный диабет 2 типа. Тогда как в группе с психическим расстройством всего 369 (26,5%) соответствовали критериям пищевой зависимости, а 58 (4,1%) имели сахарный диабет 2 типа."Это исследование впервые продемонстрировало, что существует сильная и интуитивно значимая положительная связь между пищевой зависимостью и диабетом 2 типа, как в выборке из взрослого населения в целом, так и в выборке взрослых с [а] клиническими проявлениями». подтвержденное психическое расстройство".