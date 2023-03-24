Нефролог Гердий назвала три привычки, которые незаметно разрушают почки

Человек может потерять до 90% функций почек и даже не почувствовать. При этом парный орган влияет на состояние здоровья практически всех систем организма.Почки — это парный орган мочевыделительной системы. На них возложено очень много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список. Поэтому к ним, как и ко всему организму в целом, надо относиться бережно, говорит нефролог.— Чтобы профилактировать заболевания почек, обязательно следите за цифрами артериального давления. Гипертоническая болезнь «помолодела», в связи с этим увеличилось число гипертонических кризов даже у тех, кому еще нет и 40 лет. Купите домой тонометр, регулярно следите за цифрами. Лучше всего будет, если вы заведете дневник, куда будете записывать свои утренние и вечерние показатели давления, — говорит Валерия Гердий.Привычки, которые разрушают почкиВы часто одеваетесь не по погоде. Из-за этого простужаетесь или переохлаждаетесь. Это очень вредно для почек — орган становится более уязвимым, может начать не справляться со своими функциями. В целом любое переохлаждение пагубно влияет на организм. «Если все-таки вы сильно замерзли, почувствовал недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома. Хуже всего для организма, когда вы переносите болезнь на ногах», — говорит врач.Вы не следите за питанием. Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.Вы часто пьете обезболивающие и другие таблетки. Любые препараты — это дополнительная нагрузка на печень и почки. Поэтому не назначайте сами себе лекарства. Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки.Ежегодно проходите обследования — это поможет вам сохранить здоровье почек и других органов, говорит Валерия Гердий.Так, можно сдать следующие анализы:общую биохимию крови (на предмет развития анемии, проверить уровень сахара в крови),общий анализ мочи (проверить наличие белка в моче),сделать УЗИ почек.— Откажитесь от курения, пейте больше жидкости — вода считается главным источником профилактики заболеваний почек, не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Тогда с вашим здоровьем точно все будет в порядке, вы будете чувствовать себя отлично и не столкнетесь с неожиданным серьезным диагнозом, — заключила врач.