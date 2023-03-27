Обезвоживание так же вредно для вен, как курение — сколько воды нужно, чтобы избежать инсульта

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Пациенты с обезвоживанием после инсульта могут иметь в четыре раза более высокий риск неблагоприятных последствий для здоровья по сравнению с теми, кто адекватно гидратирован.Исследователи определили несколько предотвратимых факторов риска этого состояния. Их результаты показывают, что большое количество пациентов поступает в больницу с обезвоживанием.Предупредительные признаки обезвоживания включают слабость, низкое кровяное давление, головокружение, спутанность сознания или темный цвет мочи. Минимальное количество воды, необходимое человеку, чтобы избежать этих признаков, составляет от четырех до шести чашек воды в день."Употребление не менее пяти стаканов воды необходимо для снижения риска инсульта на 53 процента. Это не только может защитить от этого состояния, но также может улучшить исход человека в случае инсульта", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Исследование показало, что обезвоженные пациенты почти в четыре раза чаще страдали от худших результатов по сравнению с адекватно обезвоженными пациентами.«Обезвоживание, по-видимому, часто встречается у госпитализированных пациентов с инсультом и связано с тяжелым инсультом и плохими исходами при выписке из больницы».Сосредоточение внимания на вмешательствах, направленных на снижение частоты и продолжительности обезвоживания, может улучшить результаты лечения пациентов после инсульта.Уровень гидратации — даже легкое обезвоживание у здоровых молодых мужчин — может играть роль в сердечно-сосудистом риске человека. Эффекты уровня гидратации были наиболее очевидны в эндотелиальных функциях кровеносных сосудов. Это играет решающую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы."Это не только дает возможность для образования тромбов, но также может замедлить кровоток. В результате кровь может скапливаться в заблокированных или суженных кровеносных сосудах и вызывать инсульт".