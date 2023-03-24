Ученые заявили, что «парадокса ожирения» не существует

Согласно новому исследованию, которое было опубликовано в European Heart Journal, идея о том, что люди с избыточным весом или ожирением чаще выживают после сердечной недостаточности, называемая «парадоксом ожирения», скорее всего, ложна. Взглянув на соотношение талии и роста вместо индекса массы тела (ИМТ), исследователи обнаружили, что загадочная корреляция исчезает, что ставит вопрос об ИМТ как медицинском показателе.Несколько различных исследований выявили очевидную корреляцию между более высоким ИМТ и выживаемостью после постановки диагноза хронического заболевания сердца, несмотря на то, что избыточный вес увеличивает вероятность развития заболевания. Это противоречит здравому смыслу и уже давно подвергается сомнению учеными, выдвигая различные объяснения: некоторые считают, что жир может каким-то неизвестным образом защищать от повреждения сердца; в то время как другие считают, что ответ заключается в том, что ИМТ является плохой мерой ожирения, в отличие от парадокса ожирения, являющегося реальным явлением здоровья.«Было высказано предположение, что жизнь с ожирением полезна для пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса, когда главная камера сердца не может выдавливать нормальное количество крови. Мы знали, что это не может быть правильным и что ожирение должно быть скорее плохим, чем хорошим. Мы считали, что часть проблемы заключалась в том, что ИМТ был слабым индикатором того, сколько жировой ткани у пациента», — сказал в своем заявлении ведущий автор исследования профессор Джон МакМюррейС этой целью исследовательская группа из Университета Глазго стремилась найти более репрезентативную меру жира в организме. Исследователи начали с того, что взяли разнообразную когорту из 1832 женщин и 6567 мужчин, которые были госпитализированы с сердечной недостаточностью, и сопоставили их с показателями ИМТ, еще раз обнаружив, что пациенты с более высоким ИМТ чувствовали себя лучше после болезни.Затем они скорректировали эти результаты для различных измерений, в основном соотношения талии и роста, соотношения талии и бедер и окружности талии, а также с учетом биомаркеров, таких как натрийуретические пептиды, которые являются лучшими маркерами сердечной недостаточности. по мнению исследователей. Как только они контролировали их, корреляция быстро рухнула.Однако они заметили сильную корреляцию между высоким ИМТ, высоким соотношением талии и роста и началом сердечной недостаточности, что указывает на то, что это полностью отрицательная связь.Результаты показывают, что ИМТ не является сильным индикатором риска для здоровья, связанного с ожирением, и исследователи должны изучить другие показатели в качестве альтернативы. Авторы отмечают, что исследование должно быть направлено на более точные измерения и на более длительный период, чтобы скорректировать любые изменения, если они хотят улучшить результаты, но они добавляют к растущему количеству доказательств того, что ИМТ, вероятно, следует избегать в здравоохранении.