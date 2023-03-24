Эти 15 приемов помогут похудеть без физических упражнений

Далеко не все люди готовы тратить время и силы для регулярных занятий спортом. Но в случае постановки конкретной задачи снижения веса есть немало «фишек», что помогут ее реализовать и без физкультурных занятий.Существует комплекс из 15 эффективных приемов, реально способствующих похудению, а потом и поддержке оптимального веса. Их позитивно оценивают большинство диетологов, сообщает американская WebMD.1.Разнообразная и сбалансированная пища. Упор на фрукты, овощи, зелень, цельнозерновую продукцию, нежирные белки.2. Осознанное питание. Понимать, что едим, зачем, какого качества еда.3. Использовать посуду и столовые приборы меньшего размера. Так проще контролировать объем порций.4. Больше воды: есть немало исследований, в том числе, Университета Джона Хопкинса, доказывающих, что вода подавляет аппетит, особенно, если выпивать стакан еды перед приемом пищи. Она и обмен веществ активирует, что помогает сжигать жир.5. Предпочтение здоровой еде. Она априори ценнее организму, делает его более стойким к инфекциям и иным рискам, улучшает метаболизм.6. Половина порций — овощи! Калорий мало, а питательная ценность высокая. Они дают ощущение быстрого насыщения, что мешает перееданию.7. Контролировать порции, не стараться всегда все доедать. Не доводить до ощущения тяжести в желудке после обеда.8. Вести дневник питания, анализировать свои ошибки.9. Обработанные продукты свести к минимуму. В них много жира, сахара, соли. «Идеальны» для набора веса.10. Медленно пережёвывать пищу. Требуется около 20 минут, чтобы мозг осознал насыщение, пока переваривается пища. Когда едим быстро, не успеваем это почувствовать, поэтому чаще всего переедаем.11. Алкоголь ограничить. В нем самом много калорий, да еще и аппетит повышает.12. Отказаться от добавления в кофе сахара и сливок.13. Ищем способы, как справляться со стрессом. Масса данных, как научных, так и житейских наблюдений, что мы часто «заедаем стресс». Уберем причину, проще будет регулировать следствие.14. Здоровый сон достаточной длительности — один из важнейших факторов сохранения тонуса нервной системы и иммунитета.15. Готовим еду сами. Не только фастфуд, но и блюда, приготовленные в кафе и ресторанах, часто очень калорийны.