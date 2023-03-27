Нутрициолог Строков: перекус грецкими орехами способствуют здоровому старению

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Грецкие орехи полны омега-3, которые, как показывают данные, могут улучшить здоровье сердца и мозга, наряду с другими полезными свойствами.То, что мы едим, играет важную роль в нашем здоровье и благополучии. Некоторые продукты могут повысить риск таких состояний, как высокий уровень холестерина и кровяное давление, в то время как другие могут иметь противоположный эффект. Однако есть также доказательства того, что наша диета может способствовать здоровому старению и долголетию."Различные исследования показали, что определенный тип омега-3 жирных кислот, известный как альфа-линолевая кислота, обладает многочисленными преимуществами для здоровья, которые могут помочь вам жить дольше. Альфа-линолевая кислота, или ALA, содержится в грецких орехах. Адекватное потребление АЛК составляет 1,6 грамма в день для мужчин и 1,1 грамма для женщин. Одна порция грецких орехов — примерно семь грецких орехов — больше, чем соответствует этому правилу", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Грецкие орехи — единственный орех, который является отличным источником растительной омега-3 АЛК (2,5 грамма на унцию), которая, как показывают исследования, может играть роль в здоровье сердца, мозга и здоровом старении.Учитывая накопление данных о омега-3-АЛК и сердечно-сосудистых заболеваниях, источники пищи с высоким содержанием АЛК должны быть включены в рацион, полезный для сердца.Здоровье сердцаALA может помочь здоровью сердца. Анализ существующих обсервационных исследований показал, что увеличение количества ALA в рационе связано с 10-процентным снижением риска общих сердечно-сосудистых заболеваний и 20-процентным снижением риска фатальной ишемической болезни сердца.