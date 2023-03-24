Во сколько нужно ложиться спать, чтобы не было проблем с сердцем

Ученые регулярно проводят исследования о человеческом сне и выпускают различные рекомендации о том, сколько, как и почему нужно спать взрослому человеку.Идеальным сном считается продолжительность от 6 до 8 часов в сутки. Ученые уже выяснили, что большее или меньшее количество сна может привести к появлению различных заболеваний. Так, у людей которые спят слишком мало или слишком много появляется риск преждевременной смерти из-за проблем с сердцем. Если о том, сколько нужно спать, все понятно, то вопрос, когда это нужно делать, до сих пор остается открытым.Фазы снаСуществует всего две фазы сна: медленный и быстрый сон. Длятся они по 90 и 20 минут соответственно. Медленный сон разделен еще на четыре разные фазы, и каждый человек проходит их сразу после того, как ложится спать. После этого начинается быстрый сон, и на протяжении всей ночи происходит их чередование.От количества преодоленных фаз сна зависит самочувствие человека. В глубоком сне он отдыхает и расслабляется, а в быстром видит сны. Именно поэтому важна длительность сна, чтобы организм мог как следует отдохнуть.Фазы сна также зависят от времени, в которое лег спать человек.Время снаПодходящее время для засыпания связывают с циркадными ритмами. Ученые говорят, что они представляют собой внутренние часы человека, регулирующие его самочувствие и состояние. Так, ученые провели исследование, которое доказывает, что нарушение циркадных ритмов может спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний.С помощью эксперимента ученые выяснили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25% выше у людей, которые ложатся в полночь и позднее. У тех, кто ложится спать до 10 вечера, риск снижается до 24%. Наилучшим временем для засыпания ученые назвали период с 23 до 24 часов, такие люди рискуют на 12%.Также ученые заявили о том, что ежедневно нужно ложиться спать в одно и то же время, так как регулярность сна — так человек вырабатывает привычку, а его организм сам понимает, когда нужно отдыхать.