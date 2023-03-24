Также врач рассказала, какие признаки указывают на скорую потерю сознания. Каждый хоть раз в силу разных причин сталкивался с обмороком или состоянием, близким к нему.Всё происходит не одномоментно, поэтому предугадать обморок реально — на это есть от 30 до 60 секунд.О том, как использовать это время с пользой, News.ru рассказала терапевт Ксения Иванова.Предобморочное состояниеПо словам специалиста, предобморочное состояние всегда ощущается по-особенному — начинает темнеть в глазах, кружится голова, а конечности немеют. Также человек испытывает слабость, заложенность в ушах, тошноту, а ещё может проступить холодный пот.В этот момент нужно не раскисать, а успеть помочь себе. Необходимо обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, попить водички и успеть сесть так, чтобы прислониться к стене. Последнее важно, чтобы в случае обморока вы не упали и не получили травму.Как правило, обморок наступает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, интоксикации, потери крови, при болезнях ЖКТ или стрессе.Первая помощь при обморокеЕсли превентивные меры не помогли и человек всё-таки потерял сознание, важно правильно оказать ему первую помощь. Прежде всего, нужно успеть подхватить человека — опять же, чтобы он не ударился. Потом его следует уложить на спину и проверить пульс и дыхание. Если с этим всё в порядке, то стоит приподнять ему ноги, чтобы кровь начала приливать к голове. Не забудьте открыть окно — свежий воздух тоже помогает. Но если человек находится в отключке более 5 минут, то необходимо вызывать скорую помощь.Давление при обморокеИзвестно, что при обмороке резко снижается давление. Но такая проблема характерна не только при потере сознания. Низкое давление может сопровождать пациентов с нарушениями в работе эндокринной системы, гинекологическими заболеваниями, а также язвой желудка или двенадцатиперстной кишки и патологиями почек.