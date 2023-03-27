Офтальмолог Тахчиди связал красноту глаз с воспалением и возможной слепотой

В интервью офтальмолога Христо Тахчиди краснота глаз была названа одним из признаков глаукомы.

Специалист объяснил, что покраснение глаз иногда возникает в связи с заболеваниями, поражающими пространство, которое находится между глазным яблоком и веком. В частности, это может быть глаукома, чаще всего поражающая людей в возрасте после 55 и грозящая слепотой.

Также, беседуя с «Вечерней Москвой», офтальмолог Тахчиди перечислилдругие возможные причины красноты глаз.

Повышение внутриглазного давления.
Сухость глаза вследствие плохой секреции слезной жидкости.
Нехватка питательных веществ в слезной жидкости.
Дефекты века.
Лагофтальм (несмыкание век).

«Кроме того, глаза могут покраснеть из-за воспаления, спровоцированного инфекцией, грибками или химическими ожогами, а также условий труда – к примеру, при работе на производстве в условиях повышенного содержания пыли в воздухе», - дополнил офтальмолог Тахчиди.
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