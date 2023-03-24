Почему чешется нос и когда надо обращаться к врачу

Когда нос начинает чесаться, многие тут же ищут народные приметы, связанные с этим явлением. Но существуют и физиологические причины, объясняющие, почему чешется нос, которые тоже нужно принимать во внимание.Причиной зуда может быть как банальная простуда, так и более тревожные болезни.Почему чешется носНавязчивое желание почесать нос может быть симптомом заболевания. Чтобы понять, какого именно, нужно прислушаться к себе.1. ПростудаЗуд в носу вплоть до желания чихнуть — частый спутник простудных заболеваний. Причём неприятные ощущения могут возникнуть ещё до появления других характерных симптомов ОРВИ. Дело в том, что респираторные вирусы обычно проникают в организм через слизистую оболочку носа. Чтобы вытолкнуть «вторженцев», иммунитет включает такие защитные механизмы, как насморк или чихание. Это и вызывает зуд в носу.2. АллергияНапример, сезонная, на пыльцу растений. Впрочем, аллергенами могут быть и чешуйки отмершей кожи, и слюна животных, и споры плесени. Даже обычная домашняя пыль — точнее, содержащиеся в ней пылевые клещи и их экскременты.Аллергены попадают на слизистую оболочку носа, а организм реагирует на них, высвобождая большие дозы гистамина. Последний, в свою очередь, вызывает отёчность и зуд, из?за которых руки так и тянутся к лицу.3. РинитРаздражение слизистой оболочки носа бывает не только аллергическим. Виновниками могут быть:дым;резкие запахи;слишком низкая или высокая температура воздуха, а также её сильные перепады;очень сухой воздух в помещении;некоторые лекарства или назальные спреи.Вызывать ринит могут даже гормональные изменения — например, связанные с месячным циклом у женщин.4. СинуситТо есть воспаление носовых пазух. Самый распространённый вариант — гайморит. Впрочем, какая из пазух окажется затронутой, не главное. Важнее, что нос будет болеть, крутить, зудеть и вообще всячески привлекать ваше внимание.Неизбежны и другие симптомы. Например, распирающая боль в передней части лица, особенно при наклоне вперёд, постоянный насморк и заложенный нос. Также возможно повышение температуры.5. ПолипыЭто небольшие мягкие образования на слизистой оболочке носа. Снаружи их заметить невозможно: полипы в основном проявляют себя затянувшимся насморком, заложенностью, храпом во сне и регулярными кровотечениями. А также общим дискомфортом, из?за чего хочется почесать и размять нос.6. Раздражение кожи на носуОно вызывает дискомфорт, поэтому нос хочется потереть. Кожа может стать сухой и раздражённой по разным причинам, например:ветер;мороз;сильное ультрафиолетовое излучение;неподходящие косметические средства.7. Заболевания кожиСухостью и дискомфортом, в том числе в области носа, могут проявлять себя розацеа или себорейный дерматит. При таких заболеваниях желание почесать нос далеко не единственный и не самый заметный симптом. На коже (и не только носа) обнаружатся покраснения, уплотнения, шелушащиеся участки и бугорки.8. МигреньИногда так называют сильную головную боль. Однако мигрень не всегда её вызывает, а порой ограничивается только аурой — необычными симптомами вроде кратковременной слабости мышц и появления вспышек света перед глазами. Или, например, странным покалыванием кожи на некоторых участках лица, в том числе на носу.9. Рассеянный склерозОн возникает, когда иммунная система человека ошибочно атакует защитное покрытие нервных клеток. Покалывания и онемение, то и дело появляющиеся на лице и других участках тела, — один из наиболее ранних признаков этого аутоиммунного сбоя.10. СтрессВрачи далеко не всегда могут точно определить, с чем связаны покалывания или зуд на лице, включая нос. Эксперты американского медицинского ресурса CalmClinic, например, полагают, что на ощущения в области носа могут повлиять психологические факторы — в первую очередь тревога.Когда надо обратиться к врачуОбычно желание почесать нос длится недолго и проходит само собой. Если это так, беспокоиться не о чем.А вот если зуд или покалывания начинают надоедать или сопровождаются другими симптомами — шелушением, болью в области носа, кровотечениями, повышенной температурой, стоит проконсультироваться с врачом. Для начала — терапевтом.Медик проведёт осмотр, расспросит о самочувствии и образе жизни. Возможно, предложит сдать анализы крови или сделать соскоб кожи. Это нужно, чтобы поставить предварительный диагноз.Когда причина, почему чешется нос, будет определена, врач посоветует, как избавиться от неприятных ощущений. Или даст направление к профильному специалисту — отоларингологу, дерматологу, неврологу, аллергологу либо ревматологу.