Толстый и тонкий. Почему первому так трудно похудеть, а второму поправиться

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Вот, почему так?! Одни толстые, другие худые! Причем, худые и едят все подряд: и жирное, и сладкое, и вечером, и ночью! И никаким здоровым образом жизни не заморачиваются. И зарядку не делают! И пиво пьют! И никаких диет! И остаются худыми. А толстые чего только не делают, чтобы от этой полноты избавиться. И на диетах постоянно сидят, и после 6 ни-ни, и тренируются до упаду. И при этом остаются толстыми.Вопрос этот уже из разряда риторических. И задают его скорее эмоционально. Эдакий крик души. Потому что ответ на него каждому толстому и так ясен. У этих худых все хорошо с обменом веществ, а у нас все плохо. У нас обмен замедлен, а у них работает, как часики. Но так ли это на самом деле? Действительно ли причина такой вопиющей несправедливости в «испорченном» обмене веществ? Или полнота одних и худоба других обусловлена какими-то иными причинами? Вопросы не праздные. От того, насколько правильный ответ нам удастся найти, зависит, насколько эффективной будет выбранная нами тактика похудения. Впрочем, обо всем по порядку.ПОХУДЕНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?Итак, нарушен ли у полных обмен веществ? Или правильнее говорить, существуют ли некие нарушения обмена веществ, которые способствуют нарастанию веса и препятствуют похудению?По крайней мере, одно такое нарушение имеется. Это гипотиреоз — состояние нехватки гормонов щитовидной железы. Эти гормоны тироксин и трииодтиронин в норме повышают чувствительность тканей к адреналину. А адреналин поддерживает мышечный тонус, стимулирует образование тепла и поддержание нормальной температуры тела и прямо участвует в расщеплении жиров.Естественно, при недостатке тиреодных гормонов все эти эффекты снижаются. Жиров расщепляется меньше, а накапливается больше. И, как следствие, среди прочих симптомов нарастание веса, и дополнительные трудности при похудении.И все понятно. И ясно, как лечить — назначай тот же тироксин и трииодтиронин в виде препаратов, будет восстанавливаться чувствительность к адреналину и потихоньку будет уменьшаться и избыточный вес.Но, гипотиреоз, состояние довольно редкое. Среди причин лишних килограммов на него едва ли приходится один процент. А остальные 99%? Там какая причина?Так вот, похоже обмен здесь не при чем! По крайней мере, до сих пор все усилия ученых найти какие-то нарушения обмена, которые тянули бы на причину всей этой массы случаев, не увенчались успехом. Хотя, периодически нам казалось, что вот-вот что-то такое отыщется.Инсулин, лептин, кто следующий?Так, лет тридцать-сорок назад было выявлено, что у полных примерно в полтора - два раза повышен уровень инсулина. А гормон инсулин повышает аппетит, стимулирует захват и накопление жира жировыми клетками и препятствует его расщеплению.Казалось бы, вот она отгадка! Более высокий инсулин и как следствие избыточное накопление жира.Но тогда почему у полных людей нормальный, а зачастую даже и повышенный уровень сахара? Ведь при избытке действия инсулина уровень сахара снижался бы в первую очередь!В общем, когда стали разбираться, оказалось, что повышение уровня инсулина обусловлено снижением чувствительности тканей к действию этого гормона. Оно, это повышение, имеет, так сказать, защитное свойство.Чтобы преодолеть сниженную чувствительность, надо повышать количество гормона в крови. При этом все эффекты инсулина оказываются не повышенными, а наоборот сниженными. Известно, что у полных людей более активно текут процессы расщепления и окисления жира, повышается уровень сахара в крови.А вот находка более поздняя. Можно сказать, уже этого века. Знакомьтесь — Лептин (лептос, в переводе с греческого — стройный). Этот гормон продуцируется жировой тканью и влияет на пищевое поведение. Много лептина — есть не хочу. Мало — хочу.У мышей с наследственным ожирением поврежден ген, продуцирующий лептин. Как результат, мыши много едят и толстеют. Но если им вводить лептин, они начинали терять вес.Казалось, в наших руках эликсир стройности. Осталось только наладить производство лептина в промышленных масштабах и... Но, как оказалось, если у некоторых пород мышей набор веса действительно можно связать с недостаточностью лептина, то у человека нельзя.Опять же, как было установлено, у полных людей уровень лептина не снижен, наоборот повышен. Пытались найти какие-то проблемы с чувствительностью к лептину. Мол с лептином все хорошо, а вот с чувствительностью к нему плохо. Но и здесь ничего определенного найти пока не удается.Безусловно, поиск «чего-то такого» продолжается и до настоящего времени. Уж больно соблазнительно найти что-то, что отличало бы обмен у полных от обмена у худых. Ведь как только будет выявлена какая-то конкретная «поломка», тут же выявится способ или лекарство, с помощью которого эту поломку можно было бы исправить.Однако все больше находится ученых, которые не то что скептически относятся к самой идее поломки... Они вообще полагают, что в основе нарастания веса лежат в общем-то процессы нормальные, так сказать, процессы, объединяемые нами в понятие образ жизни — питание, образ подвижности, психоэмоциональный настрой...И теперь уже слышны возгласы худых: А мы что говорили?! Эти толстые только притворяются малоежками. На самом деле они те еще любители покушать, да плюс ко всему лежебоки! А если начать расспрашивать, многие вспомнят по несколько знакомым, которые, ну очень много едят! Нам столько и за неделю не съесть.Добавлю, что и многие мои пациенты тоже склонны считать себя людьми слабовольными, неспособными противостоять соблазнам. Но начнешь выяснять, оказывается, что мысли о безвольности возникают у них тогда, когда проголодают три дня и срываются. Мол, будь они волевыми, доголодались бы до победного конца. Спросили бы худых, много ли среди них сыщется, кто голодал хотя бы сутки?ПОХУДЕНИЕ - ЭТО НЕ ДИЕТА, А РЕЗУЛЬТАТ СОВОКУПНОСТИ ДЕЙСТВИЙ!Дело здесь не в силе воли, а в результирующем векторе. Наш образ жизни состоит из питания (более или менее жирное, более или менее частое, и много ли едим сладкого, и так далее), из образа подвижности (много или мало двигаемся, нагрузки нас скорее тонизируют или утомляют) и из представлений, настроя, замыслов, целей, способов их достижения, эмоционального фона, и так далее. Эти компоненты тесно связаны между собой, влияют друг на друга и видоизменяются в процессе этого взаимодействия.Например, выспавшийся человек меньше нуждается в еде и лакомствах, потому что у него все хорошо с настроением и, следовательно, ему надо меньше есть, чтобы привести свои нервы в порядок. Соответственно, человек, хронически недосыпающий может прибавлять вес уже поэтому.После интенсивных тренировок аппетит скорее повышается, а после тонизирующих типа оздоровительной ходьбы скорее снижается. Отсюда, человек, которому нравится прогуливаться может оставаться стройным, а другой, который с целью похудеть будет периодически «браться за себя» и совершать пробежки, может даже прибавлять вес.В общем, все эти факторы образа жизни, причудливо переплетаясь и взаимодействуя, дают некий результирующий вектор, который либо направлен на повышение веса, либо на его снижение, либо на поддержание.Поэтому, на месте худых, я не особо бы радовался и собою гордился.Современный образ жизни, свойственный большинству людей, СПОСОБСТВУЕТ накоплению лишних килограммов. Питание становится все более жирным (огромное спасибо за это нашей пищевой промышленности), а поводов включать мышцы и двигаться остается все меньше.ДВЕ ПОЗИЦИИ - ДВА ПУТИ - ДВА СПОСОБА ПОХУДЕНИЯТеперь, когда мы все это знаем, каждый из нас может определиться с позицией и на основании этой позиции построить свою тактику похудения.Позиция перваяПричиной моих лишних килограммов является «нарушенный обмен веществ». В чем выражается это нарушение, пока непонятно, но можно подождать. Со временем этот вопрос прояснится.Изобретут лекарство. Я его куплю и похудею. Если ждать не хочется, можно попробовать разного рода добавки, которые обещают восстановить обмен веществ. Что и как они будут восстанавливать, неизвестно, но почему бы не рискнуть? Можно поддаться на уговоры и пройти курс «очищения» крови, или печени, или почек, или лимфы или всего сразу. Тоже непонятно, какое это имеет отношение к обмену веществ и лишнему весу, но уж больно хочется похудеть!Мне эта позиция не нравится прежде всего тем, что в серьезных научных исследованиях до сих пор не удается найти ничего конкретного. И в этой связи, если кто-то принимается рекламировать какой либо способ похудения, ссылаясь при этом на обмен веществ и некие секретные открытия, для меня это звучит не более, чем спекуляция.Позиция втораяМне больше нравится другая точка зрения: причиной лишних килограммов являются порой вынужденные, но чаще не осознаваемые отклонения в образе питания и/или в образе жизни, которые приводят к преобладанию процессов накопления жира над его расщеплением и расходованием.Согласно этой позиции, для похудения надо постепенно подобрать для себя такой образ жизни, который изменил бы направление нашего вектора, переориентировал бы обмен веществ с преимущественного накопления жира, на его расход.Спешить не следует. Ведь по каким-то причинам то, как вы питаетесь сейчас, представляется вам удобным. Необходимо, чтобы новый ваш образ питания тоже был бы для вас удобными со всех сторон вас устраивал.Это касается и других составляющих образа жизни — тонизирующей двигательной активности, гармонизации психо-эмоциональной сферы.Иногда для успеха предприятия достаточно просто сделать менее жирным питание.Часто хороший эффект похудения возникает при сочетании легкого маложирного питания с тонизирующими упражнениями типа оздоровительной ходьбы. Тем более если учесть, что такого рода упражнение снижает тревогу, депрессивную настроенность, улучшает сон, нормализует пищевое поведение.Иногда бывает необходимо участие психолога. Особенно в тех случаях, когда у нашего пациента снижена самооценка, не очень ясно с мотивами, имеется тревога.Все эти ситуации делают еду еще и необходимой в качестве «успокоительного средства», эдакого «лекарства» от тревоги. Но и в этих случаях, особенно если не торопиться и не шарахаться из крайности в крайность, можно получить вполне себе устраивающий нас эффект.Позиция, согласно которой "обмен веществ" ни при чем, нравится мне еще и тем, что наш пациент избавившись от лишних килограммов приобретает еще и опыт, навык нового «нежирогенного» образа жизни и бережного гармоничного похудения. Такой результат обещает быть стойким.