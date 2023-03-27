Что делать, если подвернул ногу

Важные правила и запреты, которые помогут быстрее вернуться в строй.Для начала определимся с терминами. В медицине нет понятия «подвернул ногу», а вот «травма голеностопного сустава» есть. От того, какие именно повреждения получил сустав и окружающие его ткани, зависит дальнейшая реабилитация. Поэтому важно понимать, что именно у вас заболело после неловкого шага.Что болит, когда подвернул ногуГоленостопный сустав — один из наиболее уязвимых механизмов в человеческом теле. Как понятно из названия, он соединяет кости голени и стопы. Кости, в свою очередь, фиксируются эластичными связками.Проблема в том, что на голеностоп возложены противоречивые функции. С одной стороны, чтобы мы могли ходить и бегать, он должен обеспечивать высокую подвижность стопе. Поэтому голеностоп состоит из кучи некрупных косточек, которые образуют сложную и довольно хрупкую систему.С другой, голеностоп держит на себе массу всего тела. А когда мы идём или бежим, эта нагрузка только усиливается. Амортизировать давление помогают связки. Зачастую — ценой собственной целостности.Итак, вы подвернули ногу — неосторожно поставили стопу на ребро и нагрузили собственным весом. В зависимости от того, насколько сильной была эта нагрузка, может произойти:Растяжение связок. Связки выдержали нагрузку и уберегли голеностоп от разрушения, но в ткани образовались микроразрывы. И они будут не очень сильно болеть, пока не заживут.Надрыв или разрыв связок. Связки не выдержали, их ткань порвалась, однако кости остались целы. Как правило, такая травма сопровождается щелчком, а боль при этом сильнее, чем при растяжении.Вывих или перелом голеностопа. Связки, даже разорвавшись (впрочем, разрыв не обязателен), не смогли уберечь кости. Сустав голеностопа сместился, а часть костей, возможно, была поломана. Такая травма сопровождается характерным хрустом и прочими симптомами перелома. Боль настолько сильная, что не позволяет встать на травмированную ногу.Когда надо срочно обращаться к врачуКак уже понятно, последствия травмы могут быть самыми разными — от лёгких до довольно серьёзных. Как можно быстрее обратитесь в травмпункт или к хирургу, если:Вы не можете встать на повреждённую ногу.Сустав «гуляет», есть ощущение неустойчивости.Вы чувствуете сильное онемение или покалывание в области голеностопа, которое не проходит даже через несколько часов.Сильная боль не проходит час и дольше.Место травмы продолжает болеть спустя сутки после травмы, при этом виден сильный отёк и гематомы.Кожа в месте травмы покраснела и стала горячей на ощупь. Это может говорить об инфекции.Голеностоп уже страдал от вывихов, переломов или серьёзного растяжения связок, и теперь вы наблюдаете похожие симптомы.Не тяните время. Если речь идёт о переломе или вывихе, промедление может привести к тому, что ваш голеностоп надолго потеряет устойчивость, а вы приобретёте хронические боли.Что делать, если подвернул ногуНо если вам повезло и пугающих симптомов нет, скорее всего, речь идёт лишь о растяжении связок. Это состояние не нуждается в каком-то специфическом лечении и, как правило, проходит само собой.Чтобы ускорить выздоровление, медики советуют применять так называемую RICE-терапию.R — Rest — отдых. Дайте повреждённой ноге отдохнуть. Первые день-два после травмы постарайтесь меньше ходить, а в идеале — вообще полежите дома.I — Ice — лёд. Чтобы уменьшить боль и снять отёк, прикладывайте к пострадавшему суставу что-нибудь холодное. Это может быть замотанный в тонкое полотенце пакет со льдом или замороженными овощами или грелка, наполненная ледяной водой.C — Compress — компрессия. Наденьте на ногу что-то плотное, например компрессионные гольфы, или наложите на сустав тугую повязку. Это поможет снять отёк. Только следите, чтобы не нарушался кровоток.E — Elevate — подъём. Сразу после травмы постарайтесь хотя бы полчаса (лучше — больше) полежать на спине, подняв пострадавшую стопу выше уровня сердца. Для этого подложите под пятку подушку. Такая процедура тоже поможет снять отёк и ускорит выздоровление.Чтобы избавиться от боли, примите ибупрофен, парацетамол или аспирин.Чего нельзя делать, если подвернул ногуДля более быстрого восстановления связок запомните несколько «не»:Не занимайтесь спортом, который нагружает голеностоп, пока болит нога.Не принимайте тёплые ванны и не пытайтесь «вылечить» голеностоп горячими компрессами или походом в баню в первые 2–3 дня после травмы. Повышенная температура может увеличить отёк.Не массируйте голеностоп первые 2–3 дня после травмы. Есть риск наставить себе синяков и спровоцировать воспаление.Не залёживайтесь. Если первые 1–2 дня после травмы покой ноге даже показан, то затем надо вновь начинать двигаться (разумеется, не в случае вывиха и перелома). Мягко и постепенно увеличивая нагрузку на сустав, вы ускорите его восстановление.